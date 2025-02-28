李嘉誠蟬聯首富身家2909億港元！恒地李兆基第二位，《福布斯》2025年度香港富豪榜詳情

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《福布斯》最新公布2025年度香港50大富豪榜，長和系創辦人李嘉誠蟬聯香港首富，身家約2909.4億港元，跟去年排名比較，首四位富豪位置不變，而阿里巴巴主席蔡崇信今年登上富豪榜第八位，由身家663億港元升至842億港元！香港10大富豪身家總和達1.3萬億元！

《福布斯》指儘管2024年香港經濟溫和成長2.5%，但中國的刺激措施提振了投資者情緒，推動基準恆生指數較一年前上漲逾三分之一。但由於房地產困境和迫在眉睫的貿易緊張局勢，香港最富有的 50 位富豪的總淨資產僅從去年的 2,960 億美元增至 3,010 億美元。

香港十大富豪第一位︰李嘉誠

長和系創辦人李嘉誠以身家373億美元（約2909.4億港元），現時於全球淨資產值中排行第45，蟬聯香港首富。李嘉誠於 2018 年卸任長江及記實業集團及長江實業集團主席一職，現擔任集團資深顧問。

香港十大富豪第二位︰李兆基

恒地創辦人李兆基繼續排第2位，身家292億美元（約2277.6億港元）。李兆基與馮景禧以及香港億萬富翁郭氏兄弟的已故父親郭得勝共同創立了房地產開發商新鴻基。他於 1976 年創立了恆基兆業地產公司；房地產如今已成為這位巨頭財富的主要來源。

香港十大富豪第三位︰鄭家純及家族

新世界發展主席鄭家純及家族則以身家195億美元（約1521億港元）繼續排第3位。鄭家純接替已故父親鄭裕彤擔任家族旗艦企業周大福珠寶集團及新世界發展公司的主席。2024年，由於債務問題，這家房地產巨頭出現了20年來的首次年度虧損，鄭氏家族第三代鄭志剛辭去了新世界發展首席執行官兼執行副主席一職。

年香港十大富豪第四位︰李錦記集團已故主席李文達5名子女

「蠔油大王」李錦記集團已故主席李文達5名子女，以162億美元（1263.6億港元）財富續排名第四位。李錦記蠔油是世界上最大的蠔油製造商，產品銷往 100 多個國家，在全球擁有 6,000 名員工。李錦記集團現已由第四代人經營。

圖片來源︰李錦記集團

香港十大富豪第五位︰劉鑾雄

華人置業創辦人劉鑾雄，身家136億美元（約1060.8億港元），由去年第六位上升至第五位。劉鑾雄是房地產開發商華人置業的前董事長，他於 1986 年收購了該公司的大部分資產。2017年，劉鑾雄表示，他以嚴重的健康問題為由，將大部分財富轉移給了妻子和兒子。

香港十大富豪第六位︰郭老太鄺肖卿

新地主席郭老太鄺肖卿，身家120億美元。鄺少卿是新鴻基地產聯合創始人郭得勝的遺孀，郭得勝於 1990 年去世。她仍然是新鴻基地產的最大股東。

香港十大富豪第七位︰吳光正

九倉前主席吳光正，身家117億美元。吳光正曾擔任房地產開發商會德豐公司及其主要子公司九龍倉控股的董事長。

香港十大富豪第八位︰蔡崇信

阿里巴巴主席蔡崇信身家108億美元。他是阿里巴巴集團共同創辦人，也是馬雲之後的第二大個人股東。2024 年，也就是成為 NBA 布魯克林籃網隊老闆五年後，蔡崇信以近 7 億美元的價格將其母公司 BSE Global 15% 的股份出售給美國億萬富翁Julia Koch及其家人。

香港十大富豪第九位︰呂耀東及家族

去年離世的銀河娛樂創辦人呂志和其子呂耀東及家族，身家94億美元。 呂耀東是銀河娛樂集團的主席，銀河娛樂集團是澳門最大的博彩和酒店公司之一。

銀河娛樂集團的主席呂耀東

銀河娛樂創辦人呂志和。

香港十大富豪第十位︰蔡志明

「玩具大王」旭日國際集團主席蔡志明身家81億美元。他的財富以他在中國大陸、香港和澳洲的龐大房地產投資組合為基礎，他亦擔任富豪國際酒店集團副主席。







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