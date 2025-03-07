BNO入境英國將毋須申請ETA 內政部稱盡快修例

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自今年1月8日起，所有旅客入境英國，都必須申請ETA（Electronic Travel Authorisation，電子旅行授權），香港人無論持特區護照或BNO（英國國民（海外）護照），都須要事先申請。不過英國內政部最近在回覆議員的信中，表示會盡快讓BNO持有人不用再申請ETA入境英國。

上議院議員奧爾頓勳爵（Lord David Alton）在X（Twitter）上載了一封由英國內政部移民及公民事務大臣Seema Malhotra的回信，內容指經過持續評估及聽取證詞之後，政府決定BNO持有人毋須使用ETA入境英國。這個決定是由於BNO社群跟英國有密切的關係，加上是在歷史上英國對他們的承諾，最重要是BNO是由英國簽發的旅遊證件，就跟英國國民持有的護照一樣，所以他們的身份有較高的確定性，毋須要額外申請ETA。內政部表示會盡快修改相關的移民條例，不過信中未提及確實的日期。

英國內政部移民及公民事務大臣回覆上議院議員奧爾頓勳爵的信件。（圖片來源：X@DavidAltonHL）







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