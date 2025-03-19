人道消費︱甚麼是Egg-quity指數︰企業轉用非籠養雞蛋進展排名，置地文華東方酒店、港安醫院使用非籠養雞蛋

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全球超過40億隻蛋雞生活在狹窄、擁擠的鐵籠裡無法伸展翅膀，不但是動物福利議題，更衍生食物安全風險，「非籠養」比「格子籠」生產的雞蛋減少沙門氏菌感染問題。最近，Mercy For Animals 聯同多個動物保護組織，包括本港非牟利機構地球共惜（Planet For All），公佈 2024 年「Egg-quity指數」評定全球企業改用非籠養雞蛋的進展。原來，香港置地文華東方酒店、港安醫院使用非籠養雞蛋，履行企業社會責任同時認同動物福利的重要性，值得支持！

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人道消費︱Cage-Free Hong Kong行動聽過未？點解要買「非籠養」雞蛋？貴嗎？結束虐待母雞養殖 還有食物安全原因！即睇「非籠養」雞蛋售賣點

現時全球雞蛋產業中，高達84%的母雞均被困於極度擠迫的層疊格子籠內，除了環境惡劣，更可能助長沙門氏菌的傳播，嚴重影響食物安全。（圖片來源︰Mercy For Animals）

20年前，只有少於5間食品企業願意承諾停用層疊格子籠的形式飼養母雞；然而時至今日，憑著各國不同組織的努力，非籠養的飼養形式已經成為主流。根據2024 Open Wing Alliance的《亞洲非籠養政策完成度評級》，89%曾承諾於2023年前停用籠養雞蛋的企業，均已全面轉用非籠養雞蛋，讓數億隻母雞擺脫殘酷的籠養生活。

（圖片來源︰planet4all.org）

消費者是最大的力量，可以改變企業停用籠養雞蛋的取態。2022 年的一項消費者調查顯示，72% 至 77.2% 的亞洲受訪者均認為，用於生產雞蛋的母雞不應該受到不人道的對待。目前已有超過 140 間企業在全球生產鏈中停用籠養雞蛋，另外亦有超過2,000間企業於指定國家或地區的業務中停用籠養雞蛋。

（圖片來源︰planet4all.org）

甚麼是Egg-quity指數？

「Egg-quity指數」由來自亞洲、非洲、拉丁美洲及歐洲 15 個國家的 14 個組織共同制定，旨在杜絕籠養母雞的殘酷行為。2024「Egg-quity指數」顯示聯合利華（Unilever）、JM Smucker及Danone積極訂立時間表、公佈分區數據以及達標的比率，表現最為理想。而Sodexo、Accor及LSG集團的表現則位列中游，雖然他們亦有公佈不同市場轉用非籠養雞蛋的進展，但數據不及前者透明，亦未有為所有地區訂立清晰的實踐時間表。

「Egg-quity指數」以企業截至2024年7月31日的公開信息，評價非籠養雞蛋的透明度和進展度，以及是否清晰描述公司所有地區實現100%非籠養蛋採購目標路線圖。《Egg-quity指數報告》指出多間大型食品公司已承諾，在無法完全採購非籠養雞蛋的情況下，將採納「雞蛋信用」政策，以確保能在2025年內履行停用籠養雞蛋的承諾。

https://mercyforanimals.org/eggquity-index/



自由鳥行動 首個「蛋雞福利」運動

大家除了可以身體力行支持購買「非籠養」雞蛋外，亦可留意「自由鳥行動」— 香港首個「蛋雞福利」運動，推動香港成為善待農場動物的城市為目標。

置地文華東方酒店、香港港安醫院及Future Green以不同方式支持自由鳥行動 Cage-Free Hong Kong。（圖片來源︰planet4all.org）

據知，置地文華東方酒店自2016年開始使用非籠養雞蛋，酒店集團重視食品安全風險管理，貫切保障動物福利、支持有機飼養和農業。另外，香港港安醫院亦支持「自由鳥行動 Cage-Free Hong Kong」，認為動物福利是推動食品服務行業責任供應鏈的關鍵部分，病人菜單中使用非籠養雞蛋。

https://www.planet4all.org/what-is-cage-free-hk

除此之外，一項開創性倡議——亞洲鏡界（Accountability Lens Asia, ALA）正式在亞洲啟動，旨在確保跨國公司在全球範圍內履行其對動物福利和可持續發展的承諾，杜絕針對低收入國家的雙重標準。

（圖片來源︰ALA）

ALA認為多年來，全球大型跨國企業在歐美市場推行更高的動物福利和可持續發展標準，但在亞洲等地區卻進展遲緩。組織希望通過「責任」這一視角，清晰審視企業行動，確保其在非籠養雞蛋生產、氣候友好型供應鏈和可持續發展承諾方面的進展不只是空談，而是落到實處。有興趣的朋友，可瀏覽網址了解更多 www.accountabilitylens.org







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