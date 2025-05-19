2026公眾假期指南｜打工仔農曆新年請2放9，復活節及清明連假請3放10，附2026年公眾假期請假攻略

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政府公布2026 年公眾假期出爐，年尾要清假的打工仔留意2025年聖誕假期連元旦跨年假，只要請4日放11日！明年最筍自製假期首推農曆新年2 放9，至於復活節及清明假想同小朋友去旅行，請3即可 放10日。另外，勞動節、佛誕翌日、端午節及重陽節翌日都可以 請1放4，來一個小假期鬆一鬆，即睇2026年自製長假攻略！

2026年公眾假期如下：

一月一日 一月一日 星期四

農曆年初一 二月十七日 星期二

農曆年初二 二月十八日 星期三

農曆年初三 二月十九日 星期四

耶穌受難節 四月三日 星期五

耶穌受難節翌日 四月四日 星期六

清明節翌日 四月六日 星期一

復活節星期一翌日 四月七日 星期二

勞動節 五月一日 星期五

佛誕翌日 五月二十五日 星期一

端午節 六月十九日 星期五

香港特別行政區成立紀念日 七月一日 星期三

中秋節翌日 九月二十六日 星期六

國慶日 十月一日 星期四

重陽節翌日 十月十九日 星期一

聖誕節 十二月二十五日 星期五

聖誕節後第一個周日 十二月二十六日 星期六





• 元旦跨年假 請4 放11

請假日子 ︰12 月29日、12 月30日、12 月31日及2026年 1 月2日

2025 年的12 月25日（四）及12月26日（五）聖誕節及聖誕翌日，加上12 月27日及28日星期六及日，已經有4 天連假。只要再請 12 月29日、30日及31日及2016 年1 月2日，加上一月一日元旦假，即可享請4 放11日的筍假，開心迎接2026 年！

或者只需要請1 月2日（五），加上1 月1日公眾假期及1 月3日及4日星期六及日即可請1 放4！

• 農曆新年 請2 放9

請假日子 ︰2 月16日、2 月20日

今年農曆新年年初一至三為 2 月17日（二）至2 月19日（四），只要提前2 月16日（一）及2月20日（五）年初四請多一天假，即可享9 天假期，最啱新年習慣避年的朋友！

• 復活節+清明 請3 放10

請假日子 ︰4 月8日、9日、10

每年復活節都係大家把握機會出國賞櫻的好日子，今年真係好筍，復活節及清明可以連續放！由於今年清明節4 月5 日為星期日，該天的翌日（4 月6日）將訂為補假。清明節翌日為復活節星期一，該日之後第一個並非公眾假期的日子將訂為增補公眾假期，即4 月7日都係紅色假期！換言之，打工仔只要請4 月8日、9日、10日（星期三至五），加上4 月11日及12日星期六及日，即可請3 放10，好happy！

• 勞動節 請1放4

請假日子 ︰4 月30日或 5 月4日

勞動節 為 5 月1日（五），基本上連星期六及日已有3天假期，請多一天4 月30日（四）或 5 月4日（一）即可有4天假，輕鬆出走小旅行也不錯。

• 佛誕請1放4

請假日子 ︰5 月22日或 5 月26日

5 月24日為佛誕，由於當日是星期日，翌日星期一（5 月25日）將訂為補假，連星期六及日已有3天假期，請多一天（5 月22日或 5 月26日）即可有4天假。5 月打工仔有機會放2 次最少3日連假，令人期待！

• 端午節請1放4

請假日子 ︰6 月18日或6 月22日

6月19日（五）為端午節，基本上連星期六及日已有3天假期，請多一天6 月18日或 6 月22日即可有4天假。

• 七一假期請2放5

請假日子 ︰6 月29日及30日或7 月2日及3日

7月1日為香港特別行政區成立紀念日為星期三，因沒有星期六及日假期相連，請假沒有特別著數，不過你仍可自製請2放5的假期。

• 中秋+國慶 請4 放9

請假日子 ︰9 月28至30日及10 月2日

好不容易捱過8月沒有公眾假期的月份，等到9 月打工仔又有機會自製長假！今年中秋翌日（9月26日）為星期六，只要請8月28日至30日（星期一至三）加上 9 月2日（五），配合十一國慶假期，即可由8月26日至9月4日連放9日，都唔錯！

• 重陽節請1放4

請假日子 ︰10 月16日或10 月20日

10月中又有假期，今年重陽節為星期日，翌日（10 月19日）將訂為補假，打工仔至少享3 天連假，或者請一天（10 月16日或10 月20日）即享4 天連假。

• 聖誕+元旦 請4放10

請假日子︰12 月28日至31日

年尾又到清假的日子，今年聖誕及元旦自製長假請4 放10！12 月25（五）及26日（六）已是公眾假期，加上12 月27日（日），你只要12 月28日至31日4天，加上2027年1 月1 日（五）及月2及3日（星期六及日）可以享10天假期，勁正！







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