本周天氣預報：炎熱逾30度，星期四酷熱最高34度，周六或有驟雨與低壓槽靠近

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5 月初夏天氣愈來愈熱，天文台預報本周市區最高氣溫逾30 度，天氣相當炎熱，尤其星期四及五新界地區高達34度酷熱非常且有陽光，大家要做足防暑及防曬措施。不過，天文台預料一道低壓槽將於星期六靠近華南沿岸，周末期間有幾陣驟雨，戶外活動的話要留意天文台最新預報。

今日（5 月19日）下午天氣炎熱，大致多雲，有幾陣驟雨及局部地區有雷暴。下午天氣炎熱，短暫時間有陽光。吹輕微至和緩偏南風。明日有幾陣驟雨，隨後兩三日天氣酷熱，部分時間有陽光。天文台表示，偏南氣流會在未來數日持續影響廣東沿岸，而高空擾動會在未來一兩日為廣東帶來驟雨及雷暴。

明天5 月20日（二）預料大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，下午短暫時間有陽光，氣溫介乎27至31度。5 月21日（三）有部分時間有陽光，初時有一兩陣驟雨，顯著降雨概率預報由星期二的中低轉為低，日間炎熱，市區氣溫最低27，最高32度。

星期四及五最高34度

天文台表示隨著高空擾動遠離，本週中後期該區天氣酷熱，5 月22日及23日（星期四）日間酷熱，市區氣溫2 8至33度，吹南風2至3級，部分時間有陽光。上水、天水圍、石崗及打鼓嶺高達34度，但其實全港大部分地區最高亦有33度，同樣熱辣辣！

5月22日（四）分區天氣預報

5月23日（五）預料部分時間有陽光，日間酷熱，氣溫介乎28至 33 °C，，吹南風3級顯著降雨概率預報是低，稍後有一兩陣驟雨。九龍尖沙咀最高33度，新界如天水圍、上水更達最高34度，大家外出工作耍記得補充水份，及做足防曬措施。

5月23日（五）分區天氣預報

星期六及日有幾陣驟雨

今個星期六及日的天氣如何呢？天文台預料一道低壓槽會在星期六靠近華南沿岸，週末期間該區有幾陣驟雨。5 月24日（六）溫度介乎26 至 32 °C，濕度達65-95%顯著降雨概率預報是中低，吹南風3級，漸轉東北風3級。預料星期六短暫時間有陽光。日間炎熱，稍後有幾陣驟雨，大家出門宜帶備雨具。上水最高達34度、天水圍最高33度，港九其他地區最高亦有32度！

5月24日（六）分區天氣預報

5 月25日（日）普遍地區沒有星期六般炎熱，市區溫度25至 29 °C，吹東北風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨。新界區天水圍最高32度、上水最高31度，而西貢、大埔及馬鞍山最高29度。

天文台指受偏東氣流影響，下週初廣東沿岸雲量較多，下星期一返工及返學大致多雲，有一兩陣驟雨，記得帶備雨具出門。

5月25日（日）分區天氣預報







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