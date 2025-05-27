6月1日起公共交通費補貼門檻提高至500元，補貼比率和上限保持不變

加入最愛專欄 收藏文章

打工仔注意！運輸署提醒市民由6月1日起，公共交通費用補貼計劃的補貼領取門檻，會由每月公共交通開支水平400元調高至500元，補貼比率及每月補貼上限則維持不變。換言之，每個月要乘多100元，即累積滿500元，之後的車費才可獲補貼！

運輸署提醒市民，由6月1日起，公共交通費用補貼計劃的補貼領取門檻，會由每月公共交通開支水平400元調高至500元，補貼比率及每月補貼上限則維持不變。

目前打工仔每月乘公共交通費用夠400元，之後的交通開支可獲政府三分一補貼，但由6月1日起，政府會就市民每月超出500元的實際公共交通開支提供三分之一的補貼。換言之，打工仔屆時每個月要乘多100元，即累積滿500元，之後的車費才可獲補貼，而每張八達通或每個AlipayHK帳戶的補貼金額以每月400元為上限。

運輸署提醒市民，每月16日起可領取上一個月的公共交通費用補貼，領取補貼的限期為三個月，領取補貼的方法亦維持不變。有關計劃詳情，市民可參閱網頁https://www.ptfss.gov.hk/tc-main.html#/tc-home。如欲查詢公共交通開支紀錄及補貼金額，八達通用戶可瀏覽八達通手機應用程式、網頁（https://subsidy-enquiry.octopus.com.hk/tch/index）或致電熱線2969 5500；而AlipayHK用戶則可瀏覽AlipayHK手機應用程式或致電熱線3002 0905。







送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好