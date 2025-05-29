衞生署6月10日起 資助35至74歲高風險婦女 接受乳癌篩查！3間指定診所 提供免費乳房X光造影及超聲波乳房檢查

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衞生署今日（5月29日）宣布，將於6月10日推出第二階段的「乳癌篩查先導計劃」，為年齡介乎35歲至74歲，並屬高風險罹患乳癌的香港女性居民提供資助篩查服務，希望及早發現及治療，提升乳癌患者康復機會。

乳癌是本港最常見的女性癌症，亦是本港女性致命癌症的第三位。2022年有5,182宗確診乳癌（入侵性乳癌）的女性新症，佔本港女性癌症新症總數的28.6%。在2023年，乳癌導致834名女性死亡，佔女性癌症死亡總數的13.1%。

為了及早發現及治療，增加乳癌患者康復機會，政府早於2021年推出第一階段的乳癌篩查先導計劃。第二階段合資格人士為年齡介乎35歲至74歲的高風險婦女，無乳癌症狀及無乳癌病史，但有高風險罹患乳癌，即是指帶有特定基因突變或有強烈家族乳癌／卵巢癌病史。

合資格婦女可由5月30日起，聯絡3間非政府組織的指定診所預約評估，包括香港乳癌基金會、基督教聯合那打素社康服務及基督教靈實協會，並安排在六月十日或之後接受乳房X光造影檢查，若確定帶有特定基因突變的人士，將額外獲安排接受超聲波乳房檢查。

為鼓勵高風險婦女進行篩查，政府將提供高度資助。在每次乳房X光造影或超聲波乳房檢查時，服務提供者只可向參加者收取不多於$225的費用，而目前所有服務提供者均不會向服務使用者收取任何費用。

想知更多關於第二階段「乳癌篩查先導計劃」的內容，可以瀏覽專題網站或致電衞生署專線（3586 3088）。







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