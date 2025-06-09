蝴蝶颱風︱天文台料周二晚或掛一號戒備信號，天晴酷熱最高37度，周末狂風驟雨

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大家都好關心今個星期係咪會打風？天文台發出最新特別天氣提示︰位於南海中部的廣闊低壓區預料逐漸發展為熱帶氣旋，最早在星期二晚（6月10日）至星期三初時（6月11日）發出一號戒備信號。周二天晴日間酷熱，新界更高達37度，但星期三開始有幾陣驟雨，而星期四更有幾陣狂風暴雨，即睇香港九天天氣預報！

周二晚或一號風球

天文台指截至下午四時，天文台錄得最高氣溫34.3度，大家變了熱暑人！但留意天文台最新已發出特別天氣提示︰位於南海中部的廣闊低壓區預料會在6月9日及10日逐漸發展為熱帶氣旋，天文台將視乎其發展速度和進入本港800公里範圍的時間，最早在星期二晚（6月10日）至星期三初時（6月11日）發出一號戒備信號。

視乎距離及發展速度或發更高信號

天文台預料該熱帶氣旋在本週中後期大致移向廣東西部沿岸至海南島一帶，天文台會視乎其與本港的距離和發展速度，評估是否需要在星期三稍後至星期四（6月12日）改發更高熱帶氣旋警告信號。

高空反氣旋會在未來一兩日繼續為華南帶來酷熱的天氣，高溫亦會在內陸地區觸發驟雨及雷暴，同時位於南海中部的廣闊低壓區會逐漸發展成熱帶氣旋，在本週中後期大致移向廣東西部沿岸至海南島一帶，該區會有狂風驟雨及雷暴，風勢頗大，海有湧浪，但熱帶氣旋的發展及移動存在變數。天文台早前已預告，該熱帶氣旋若增強為熱帶風暴將命名為「蝴蝶」。

周二新界高達37度

明早6 月10日最低氣溫約28度，大致天晴日間酷熱，市區如尖沙咀及青衣最高氣溫約34度，新界再高一兩度，如上水高達37度，天水圍、打鼓嶺、石崗最高亦有36度，屯門、沙田及大埔亦有35度之高！但稍後局部地區有驟雨。吹微風，明日稍後轉吹和緩東至東北風。

6 月10日星期二分區天氣預報

天文台預料6 月11日星期三仍然酷熱，氣溫介乎27至33度，上水及天水圍更高達36度，大致多雲，有幾陣驟雨。日間部分時間有陽光及酷熱。海有湧浪，吹東至東北風4級。

6 月11日星期三分區天氣預報

6月12日星期四風勢頗大，東風4至5級，離岸及高地間中6級。大致多雲，有幾陣狂風驟雨。稍後驟雨增多。海有湧浪。6 月13日星期五待勢進一步增強，東至東南風5級，離岸間中6級，高地達7級，氣溫介乎26至29度。相信今個周末天氣未如理想，打算外出慶祝父親節的朋友，要留意最新天氣消息，而隨著該熱帶氣旋逐漸減弱及遠離，下週初廣東沿岸仍有幾陣驟雨。

6 月12日星期四分區天氣預報

6 月13日星期五分區天氣預報







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