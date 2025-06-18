2025 THE大學影響力排名｜科大第19位成全港榜首，嶺大「優質教育」分項全球第一

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泰晤士高等教育（THE）公布了2025年大學影響力排名，以研究、管理、教育及外展4大方面評估出該大學在實現聯合國17個可持續發展目標（SDGs）的表現。香港共有4所大學擠身頭百名，其中香港科技大學第十九位，全亞洲合計第六位，亦是連續第二年香港及內地大學的首位。而嶺南大學更在分項「優質教育」（SDG 4）中獲全球首位，亦屬本港首間大學取得此成績。

亞洲大學表現亮眼 科大連續2年位全港第一

本年的THE影響力排名由來自130個不同國家及地區的2526間大學參與。亞洲大學佔據了榜單近一半以上的席位，在17個分項中，亞洲大學佔了10個榜首。本港大學成績亦非同凡響，香港科技大學全球排列第19位屬香港榜首，其他本地大學包括56位的香港理工大學、69位香港浸會大學、71位的香港中文大學和位列101至200名區間的香港嶺南大學。

而在全球頭十位中，由澳洲西悉尼大學連續4年獲第1位，而有兩間大學來自亞洲，分別是第3位的南韓慶北國立大學以及第9位的印尼艾爾朗加大學。內地亦有共18間大學上榜，當中以南方科技大學排名最高，位列第201至300名區間。

嶺大「優質教育」全球第一 屬香港院校首次該項奪冠

嶺南大學校長秦泗釗對排名表示欣喜，他認為這正好反映了嶺大提供優質教育的實力，亦肯定了嶺大通過創新教學、知識轉移、社區參與，促進了社會人士享有終身學習的機會。是次排名更印證了嶺大在優質教育方面獲得國際間的肯定。

本港亦有其他亮眼焦點，如浸會大學亦連續兩年在「優質教育」獲全球第二，同時亦有9項分項獲全球百強。中文大學雖然排名下降，但仍有5項分項獲全球50強。







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