馬會撥捐2.9億推動「賽馬會安寧頌︰融和篇」計劃，為超過3,000名殘疾人士提供晚期照顧服務

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隨著香港人口老化，晚期病患長者人數不斷攀升，香港賽馬會慈善信託基金撥款近5.2億港元，於2016年開展推行為期十年的「賽馬會安寧頌」計劃，協助改善社區晚期護理服務的質素，以及為相關服務的專業人員提供培訓。馬會有見老年的殘疾人士同樣有此需要，於是在去年撥捐約2.9億元，主導策劃為期5年的「賽馬會安寧頌︰融和篇」，服務對象延伸至身體及智力障礙人士，以及精神復元人士。

根據政府統計處數字，本港有超過53萬名身體殘疾人士或精神復元人士，約7成為50歲或以上，此外，統計報告中亦推算全港約有77,000至90,000名智障人士。隨著殘疾人士持續老齡化，他們對重症治療及護理的需求日益增加。香港賽馬會慈善信託基金透過「賽馬會安寧頌︰融和篇」計劃，聯同香港大學、中文大學，以及10間非政府機構，透過醫社合作，在超過120個殘疾人士服務單位，為超過7,000名患有晚期疾病的殘疾人士，當中包括身體及智力障礙人士、精神復元人士及其照顧者，提供紓緩治療和臨終關懷服務。

計劃內容：

● 提供有關紓緩治療及晚期照顧的資料

● 3P評估（Physical, Psychosocial-spiritual, Practical）（身體照顧、心社靈關顧和實務支援的需要）

● 生死教育

● 預設照顧計劃

● 護理

● 善別喪親關懷

● 葬禮支援

● 培養關愛社區

● 提升對一般殘疾人士及其照顧者的相關知識

● 舉辦公眾教育和活動、提供義工培訓、制作資源手冊等

陳教授指計劃服務對象除了超過3,150名殘疾人士及超過3,990名家人或照顧者外，同時亦會為超過14,200名專業人員提供培訓，加強前線員工提供紓緩及晚期照顧服務的能力，亦會舉辦工作坊和社區活動，增加公眾對相關服務的認識。

陳裕麗教授在「賽馬會安寧頌：融和篇」新聞發佈會上，向傳媒介紹計劃的內容。（攝影：Katty）

發佈會最後由參與計劃的服務使用者家屬以及基督教靈實協會的社工袁卓音女士分享。服務使用者杏娟的妹妹表示，計劃除了為殘疾人士及家人提供身心靈支援，紓緩照顧者壓力，亦讓家人更好準備和討論殘疾人士的晚期照顧和治療安排。妹妹指中度弱智的杏娟今年61歲，住院舍超過20年，兩年前被診斷有腸癌，參加計劃前，杏娟連量血壓都會害怕，現在多了醫護人員到院舍探訪，怕寂寞的她覺得很開心，亦慢慢接受醫護人員為她診症。袁社工則表示計劃可更聚焦殘疾人士的身體變化和需要，而提供全面的支援服務以及生死教育，同時增加社會對殘疾人士晚晴需要的認識。

「賽馬會安寧頌︰融和篇」計劃新聞發發佈會上，服務使用者杏娟跟香港賽馬會慈善事務部主管陳載英女士（左三）、陳裕麗教授（左二）、袁卓音社工（右二）及兩位「賽馬會安寧頌：融和篇」計劃共同首席研究員合照。（攝影：Katty）







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