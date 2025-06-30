日本7月5日大地震？楊天命師傅：最大機會是7月6日！地點是鹿兒島！

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雖然，年年都有7月5日，但今年的7月5日有點特別，至少對很多香港人來說，是個非常「不一樣」的日子。因為日本漫畫家龍樹諒曾經「預言」過，2025年7月5日將會有大地震，海底會發生爆炸，把台灣、香港及都菲律賓連起來！這個「預言」，除了令不少香港人不敢去日本旅遊之外，就連楊天命師傅都想知會有甚麼事發生！於是他便卜卦，看看上天有甚麼啟示。估不到，卦象有「明確」指出地震發生地點，就是近日地震頻繁的鹿兒島，就連楊師傅都覺得「好邪」！

楊天命師傅昨日（6月29日）在他跟梁芷珊的YouTube直播節目《芷天招》中提到，近日看到不少關於「日本7月5日大地震」的報導，有一日他「突然有些感覺」，他自己都想知會有甚麼事發生，於是便起了兩支卦！第一支卦是問「是不是7月5日會有7級以上的大地震」，得了一支大壯卦，「東行西窮 南北無功 張伯賣鹿 從者失羊」。

楊師傅表示卦象應該是指7月2日、7月6日及7月8日有機會發生，當中最大機會是7月6日，而不是龍樹諒所說的7月5日。另外，卦象亦有「快」的意思，不會等到7月尾或8月！楊師傅指重點是張伯賣鹿的「鹿」字：「多謝你（指上天），你講咗畀我聽係邊一度！」原來就是最近震了千幾次的鹿兒島！他更覺得「好邪！連個鹿字都出咗嚟！」當然，他亦有戴頭盔叫大家用來參考就好了，但「咁蹺」這支卦跟最近發生的事都有點吻合。

因為楊師傅看到有不少新聞提及「香港怎樣防災」，所以第二支卦就問「會不會影響到香港」，得出來是「牧童播園 聞虎呻喧 惧懼惧息 緣無禍災」，一睇就知：無事！楊師傅指部分人擔心香港有事，打算離開香港去避開一下，但這支卦表示香港無事、香港比較安全，不用擔心！







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