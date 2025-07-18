熱帶風暴韋帕逼近預測：今晚一號風球，周六或改掛三號波，周日離岸及高地風勢達10級！持續狂風雷暴至下周

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大暑前打風？！天文台指熱帶風暴韋帕逼近，今晚料掛一號風球，周六或改掛三號波，而狂風大驟雨及雷暴持續至下周。至於7月20日星期日會否改發更高熱帶氣旋警告信號，天文台視乎韋帕的強度及本地風力變化，但預測星期日風勢離岸及高地達10級！星期日及下周一將有狂風大驟雨及雷暴，預料下星期三才有機會日間短暫時間有陽光。

7月18日至7 月23日熱帶風暴韋帕可能路徑範圍

7 月20日熱帶風暴韋帕中心附近最高持續風速達每小時140公里，達颱風級別。

天文台於7月18日凌晨3時35分發出最新消息︰韋帕會在7月18日晚上至星期六（7月19日）初時進入本港800公里範圍，天文台屆時會發出一號戒備信號。預料韋帕隨後會逐步增強並靠近廣東西部沿岸一帶，與其相關的強風區及外圍雨帶亦會逐漸影響本港，星期六稍後至星期一會有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止水上活動。

7月20日星期日會改發更高熱帶氣旋警告信號嗎？天文台指會考慮在星期六的日間發出三號強風信號，並視乎韋帕與珠江口的距離、其強度及本地風力變化作出評估星期日改掛8 號或更高風球。

7 月18日熱帶風暴韋帕中心附近最高持續風速達每小時110公里，達強烈熱帶風暴級別。

明日7月19日（星期六）天氣仍然酷熱，市區氣溫介乎27至34°C，上水及天水圍更高達36度！稍後驟雨增多，由微風2級漸轉北至東北風4至5級，稍後6級。大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴。日間部分時間有陽光及酷熱。稍後驟雨增多。海有大浪及湧浪。

7月19日星期六本港分區天氣預報

周日韋帕料達颱風級別

天文台預計7月20日（星期日）熱帶風暴韋帕最接近香港，中心附近最高持續風速達每小時140公里，達颱風級別。預料星期日市區氣溫介乎26至 28 °C，顯著降雨概率預報達8 成，吹東北風6至7級，漸轉東至東南風7至8級，離岸及高地達10級！當日將密雲，有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有非常大浪及湧浪。

7月20日星期日本港分區天氣預報

7 月21日星期一風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。氣溫介乎26 至 29 °C，初時東南風6至7級，離岸及高地達8級。稍後東南風5至6級。多雲，間中有狂風大驟雨及雷暴。海有大浪及湧浪。

7月21日星期一本港分區天氣預報

黃色暴雨警告信號及雷暴警告

今日7 月18日天文台指正午十二時，熱帶風暴韋帕集結在馬尼拉之東北偏北約460公里，預料向西北移動，時速約22公里，大致移向呂宋海峽一帶並逐漸增強。高溫觸發的強雷雨區正影響珠江口一帶，今晚天氣預測大致多雲，有驟雨，初時雨勢有時頗大及有狂風雷暴。吹和緩西南風。

果然真係落大雨！香港天文台在上午11時15分發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。同時，天文台發出新界北部水浸特別報告，新界北部新田及牛潭尾一帶，正受大雨影響，當區的居民要多加留意及小心！







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