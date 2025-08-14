廉署拘2男3女 涉詐騙長者「社區券」津貼 主腦為私營機構註冊護士及註冊職業治療師

加入最愛專欄 收藏文章

廉政公署近日採取執法行動，偵破懷疑詐騙社會福利署社署「長者社區照顧服務券」（「社區券」）計劃津貼的個案，並拘捕5人，包括兩間私營護理機構的經營者。

「社區券」計劃於2013年9月以試驗形式推行，並在2023年成為恆常措施，目的是為有需要的長者提供更多社區照顧服務的選擇，讓他們在自己熟悉的環境安享晚年。計劃以「錢跟人走」的概念，讓長者直接向認可服務單位，選擇所需的社區照顧服務，並可以靈活轉換服務單位。服務內容包括護理服務、康復服務、照顧者培訓、家居環境安全評估和改善建議、膳食服務及護送服務等。

社署於去年接獲舉報，指懷疑有認可服務單位透過「社區券」計劃詐騙政府津貼，社署隨即將個案轉介廉政公署跟進，同時向廉政公署提供相關資料和配合其調查工作。

廉署經深入調查後，上月拘捕兩男三女，年齡介乎27至57歲。被捕人士包括兩名主腦，分別為一名註冊護士及一名註冊職業治療師，兩人各自經營私營護理機構；其餘3名被捕人士為其中一間護理機構的員工。

廉署人員在行動中搜查多個地點，包括兩間涉案護理機構的辦公室，並檢走多項證物，包括手提電話及大量「社區券」計劃服務紀錄表。廉署調查發現，涉案兩間護理機構先後申請成為「社區券」計劃下的認可服務單位。被捕人士涉嫌以其醫護專業身分及人脈，唆使市民為長者申請參加「社區券」計劃，向社署訛稱其護理機構為長者提供家居照顧及支援服務，藉以詐騙政府批出津貼，其後由護理機構及申請人的家人攤分津貼，每名申請者每月涉款最高逾一萬元。

涉案人士又涉嫌虛報服務紀錄，以隱瞞護理機構並沒有上門為長者提供服務或服務時數不足的情況。廉署調查顯示，涉案期間該兩間護理機構透過「社區券」計劃，每月向約20至200名長者提供家居照顧及支援服務，獲發津貼共約$1,800萬，涉案詐騙金額則有待進一步調查。

相關調查仍在進行，廉署不排除有進一步執法行動。社署會視乎廉政公署的調查結果，考慮終止違法單位的社區券計劃服務協議。







