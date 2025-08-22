杯裝蒟蒻易哽喉！明年4月1日起 禁售45毫米以下迷你杯裝蒟蒻果凍

加入最愛專欄 收藏文章

政府發言人表示，《2025年食物及藥物（成分組合及標籤）（修訂）規例》已於8月20日以先訂立後審議的方式獲立法會通過，以加強規管預先包裝的蒟蒻果凍。規例將於明年4月1日實行，高度或闊度不超過45毫米的迷你杯裝蒟蒻果凍，將禁止在市場上出售，而其他預先包裝的蒟蒻果凍產品，則須在包裝上標示預防哽噎警告字句，提醒市民小心進食。

雖然國際組織「食品法典委員會」認為蒟蒻是一種安全的食物添加劑，但由於迷你杯裝蒟蒻果凍的獨特產品設計及其結實質地，如食用方法不當可能增加哽噎風險，特別是兒童和長者。

新規定包括：

1. 屬預先包裝食物的果凍，如是以高度或闊度不超過45毫米的迷你杯狀容器包裝的，則不得含有蒟蒻；及

2. 如屬預先包裝食物的、含有蒟蒻的果凍，其銷售包裝的最外層須以中文和英文清楚可閱地標明下述字樣——

「注意：勿一口吞食，長者及兒童須在監護下食用。」

"Caution: Do not swallow whole. Elderly and children must consume under supervision."

上述字樣須標明在有關包裝上的顯眼處，並以深色字印在淺色底上或以淺色字印在深色底上的方式標明，並須在字體下劃上底線；或以紅色字印在白色或黃色底上的方式標明。

食安中心指由於果凍體積通常比較細小，食用時多採用吸啜的方法，而蒟蒻果凍在口中會較為結實和難於溶化，吸啜時亦不易破壞其完整性，故容易引致氣管阻塞。外國亦有報導指出，不小心進食蒟蒻果凍，可引致氣管阻塞，甚至窒息亡。

蒟蒻果凍食物本身是安全的，但進食時不小心便會容易釀成意外。市民進食小型杯裝蒟蒻果凍時，應採取以下的安全措施：

● 避免用吸啜的方法進食果凍

● 應將果凍切成小塊才進食

● 小童和老人進食時要特別小心







