流感疫苗接種計劃9月25日展開：擴大資助範圍至18-49歲長期病患人士　

衞生署衞生防護中心宣布，2025／26年度季節性流感疫苗接種計劃（包括季節性流感疫苗學校外展計劃、院舍防疫注射計劃及疫苗資助計劃）將於9月25日展開，合資格的高風險群組，可透過各項疫苗注射計劃免費或獲資助接種季節性流感疫苗。市民應在踏入冬季流感季節前盡早接種流感疫苗，方可有效保障自己和家人的健康。

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅醫生指出：「上一年度（2024／25年），成人和兒童嚴重流感個案較新冠疫情前的流感季節分別顯著下跌兩成和六成，學校爆發流感樣疾病更大跌近九成，我們相信是歸功於疫苗接種率上升。衞生署的各項疫苗接種計劃共接種約209萬劑季節性流感疫苗，較前一個流感季節（2023／24年）上升超過一成，創下歷史新高。」

為了鼓勵更多市民接種季節性流感疫苗，以進一步提高疫苗覆蓋率，政府今年推出五大新猷，便利市民接種季節性流感疫苗：

1. 擴大資助範圍

除了以往合資格免費或獲資助接種季節性流感疫苗的人士外，所有18至49歲長期病患人士，不論經濟狀況，本年度亦可接種免費或獲資助流感疫苗。

2. 進一步優化季節性流感疫苗學校外展計劃

中心於6月初去信全港中小學、幼稚園／幼兒中心，邀請他們參與新一季的季節性流感疫苗學校外展計劃，並介紹今年的新措施──所有學校均可選用噴鼻式減活流感疫苗以及「混合模式」，即可於同一或不同的外展活動自由選用注射式滅活和噴鼻式減活流感疫苗。目前已有約2,300間學校（99%）參與外展計劃。中心稍後會將不參與計劃的學校名單上載至中心網頁，以提醒有關學校的家長盡快自行安排子女到家庭醫生接種疫苗，守護學童健康。

3. 提供重組流感疫苗予院舍長者

中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會（科學委員會）建議，居住院舍的長者應優先接種重組流感疫苗，以提供更好保護。有見及此，中心今年成功採購了重組流感疫苗，所有安老院舍院友及年滿65歲或以上的殘疾人士院舍院友均可透過「院舍防疫注射計劃」接種。

4. 家庭醫生疫苗採購先導計劃

為加強疫苗供應的穩定性，確保合資格高風險群組可透過「疫苗資助計劃」接種季節性流感疫苗，衞生署今年除了繼續為衞生署、醫院管理局及相關機構採購疫苗外，亦額外為參與「疫苗資助計劃」的「指定家庭醫生」協助採購了10萬劑注射式滅活流感疫苗，接受有關安排的家庭醫生不可向接種人士收取任何額外費用，以減低市民於私家診所接種疫苗的經濟負擔，提升接種誘因。

5. 優化資訊發放

提供參加「疫苗資助計劃」私家醫生資訊的網站會優化，讓私家醫生實時更新其資訊。網站亦加強搜尋功能，方便市民選擇有提供免共付額疫苗的醫生，或者尋找不同類型流感疫苗的接種點等。

另外，為協助市民更有效管理個人健康及醫護服務，同時便利醫護人員提供具連貫性的個人醫療服務，18歲或以上的合資格人士由本年度開始須登記醫健通，才能接種資助或免費季節性流感疫苗。

為了讓市民更加方便接種疫苗，政府會繼續開放全部29間衞生署母嬰健康院給所有6個月至2歲以下的兒童接種疫苗；基層醫療署轄下的25個地區康健中心和地區康健站及其服務點；以及醫院管理局的74間普通科門診和38間公立醫院，讓市民有更多可供選擇的接種地點。接種地點名單可參閱衞生防護中心疫苗計劃專頁。合資格兒童的家長亦可由9月22日上午9時起透過網上預約系統，為子女預約到指定母嬰健康院接種疫苗。

另外，現時有超過1,500名醫生已申請參與「疫苗資助計劃」，政府會提供每劑$260資助，相關醫生名單資料可參閱網頁：apps.hcv.gov.hk/public/tc/SPS/Search。

徐醫生提醒市民，接種季節性流感疫苗後，身體需要兩星期才能產生足夠抗體作有效保護。因此，為己為人，市民應於冬季流感季節來臨前，盡早接種疫苗。

更多有關季節性流感疫苗接種計劃的資料，可瀏覽疫苗接種計劃專頁或於辦公時間內致電衞生防護中心（電話：2125 2125）查詢。







