全港人口健康調查9 .18展開︰網上問卷／住戶訪問＋抽選免費身體檢查＋防偽冒提醒

衞生署衞生防護中心將於9月18日展開2025／26年度人口健康調查，收集本地人口的健康狀況和生活習慣等資料，以更新和豐富政府的人口健康資料庫。衞生署會隨機抽選約2萬人代表其住戶單位進行問卷調查，當中約1 800人會獲邀接受免費身體檢查。當大家收到人口健康調查邀請信信封式樣，可選擇以網上問卷或住戶訪問進行，同時亦要留意衞生署防偽冒提醒及核實訪問員，以免不法分子有機可乘。

隨機抽選約二萬人進行問卷調查

衞生署現正進行一項全港性的人口健康調查，為了解香港人口的健康狀況及與健康有關的生活習慣和搜集其他重要的健康資料。統計調查將於2025年9月18日展開，及預計為期15個月。調查分為問卷和身體檢查兩部分，對象為15歲或以上、陸上非住院的香港居民。衞生署會隨機抽選約二萬人代表其住戶單位進行問卷調查，當中約1 800人會獲邀接受免費身體檢查，以提供進一步的健康數據。

調查結果有助於識別特定健康問題的流行趨勢，並指導健康推廣活動和疾病預防策略的制定。透過參與調查，市民能更了解自身健康狀況及其與生活習慣的關係，促進他們對健康的重視，還可鼓勵更多人採取健康的生活方式，從而長遠改善社會的整體健康水平。

調查以網上問卷或住戶訪問進行

獲選中的住戶單位將接獲以郵寄方式發送的邀請信。住戶代表可選擇自行填寫網上問卷、通過醫健通流動應用程式填寫問卷或預約安排訪問員進行家訪和代為填寫問卷。除住戶資料和社會人口特徵外，問卷亦涵蓋一系列健康資料，包括身體、心理和社交健康狀況、生活習慣，以及疾病預防措施等。

衞生署衞生防護中心將於九月十八日展開2025/26年度人口健康調查，圖示人口健康調查邀請信信封式樣。

會面訪問期間，訪問員會協助住戶登記醫健通，以建立一個終身和全面的個人電子健康紀錄檔案，便利醫護人員為他們提供具連貫性的醫療服務，並可透過醫健通流動應用程式更方便地管理自己和家人的健康。此外，衞生署在獲得受訪者同意後會將完成的問卷存入其醫健通的「個人資料夾」，以便受訪者保存和運用相關健康資料。

免費身體檢查

衞生署會在完成問卷的人士中，抽選約1 800名年齡介乎15至84歲人士到指定體檢中心，接受免費身體檢查。檢查項目包括體格檢查（體重、身高、臀圍、腰圍和血壓）和化驗檢測（血脂概況、糖化血紅素、空腹血糖、血色素、鐵質水平、炎症指數、病毒性肝炎，以及尿液中的鈉、鉀、肌酸酐和碘）。

完成身體檢查的受訪者將獲發還完整的化驗報告。衞生署會為檢測結果異常的人士提供建議及轉介信，檢測報告亦會存入至其個人醫健通戶口，以便他們到家庭醫生或地區康健中心作適當跟進和治療。所有資料絕對保密。

衞生署會在完成問卷的人士中，抽選約1 800名年齡介乎15至84歲人士到指定體檢中心，接受免費身體檢查。

如你的住戶獲邀請參與人口健康調查，為表謝意，衞生署將會向每位完成問卷並合資格的住戶成員奉上現金券。而合資格及完成身體檢查的住戶成員將會收到額外現金券。

衞生署提醒防偽冒訊息

留意，調查所搜集的資料只會用於研究和統計用途，而調查結果只會以整體形式發放，所有個人和聯絡資料將會嚴加保密。為防不法分子有機可乘，衞生署提醒市民注意以下防偽冒要點：

1. 只有收到衞生署以郵寄方式發送的邀請信，並已啓動網上問卷的市民，才會收到人口健康調查短訊或電子郵件。

短訊：衞生署只會以「#DH-PHS2025」或「#DH-PHS」為發送人發出有關2025／26年度人口健康調查的短訊。市民如收到非以「#」號開頭的短訊發送人名稱或以一般電話號碼顯示的短訊時，須保持高度警覺。

電子郵件：衞生署只會以「noreply@ehr.gov.hk」發出有關2025／26年度人口健康調查的電子郵件。

2. 所有訪問員均須穿著特定背心制服，並會帶備由衞生署發出的訪問員證件以供查閱。市民如有懷疑，可於每日上午九時至晚上十時致電人口健康調查熱線（3900 1194）核實訪問員的身分。

所有訪問員均須穿著特定背心制服，並會帶備由衞生署發出的訪問員證件以供查閱。

3. 衞生署或訪問員絕不會就是次調查，向市民索取任何銀行戶口號碼或信用卡資料，或要求市民轉帳金錢。





人口健康調查主題網頁

www.chp.gov.hk/phs2025_26

查詢︰2426 5208







