天氣速報︰天文台今晚發一號風球，周五增強為強烈熱帶風暴，周末狂風雷暴料改掛三號波？

加入最愛專欄 收藏文章

天文台今晚（9月17日）發出一號戒備信號！位於呂宋的熱帶氣旋會在稍後進入本港800公里範圍，明日部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱。天文台料熱帶低氣壓將於星期五增強為強烈熱帶風暴，天氣漸轉不穩定，周末期間間中有狂風大驟雨及雷暴，離岸及高地間中6級，風力達三號波，但仍有三因素影響改掛三號風球，即睇香港九天天氣預報。

天文台︰9 月17日晚發出一號戒備信號

高空反氣旋會在明日（9月18日）為中國東南部帶來酷熱的天氣。位於呂宋的熱帶氣旋會在今日（9月17日）稍後進入本港800公里範圍，天文台會在今晚發出一號戒備信號。預料該熱帶氣旋會在未來一兩日橫過南海東北部，逐漸增強，大致移向廣東東部沿岸。受東北季候風影響，該熱帶氣旋隨後將轉向偏西方向移動，靠近珠江口一帶，但登陸位置及強度存在變數。

三因素影響改掛三號風球

大家要有心理準備放假繼續落雨打風！天文台預計受其相關的外圍雨帶影響，星期五本港天氣漸轉不穩定，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，初時短暫時間有陽光，驟雨逐漸增多，預料吹北至西北風4級，稍後5級，離岸及高地間中6級，料達三號風球風力。

天文台會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在星期四（9月18日）稍後至星期五（9月19日）改發更高熱帶氣旋警告信號。星期六及日期間（9月20日及21日）間中有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大。海有湧浪。

根據熱帶氣旋路徑預測，9月19日11時，將升級至強烈熱帶風暴，中心附近最高持續風速達每小時105/公里。

9月20日（六）預料最接近香港。

雖然下星期一（9 月22日）預計天氣稍為好轉，部分時間有陽光，有幾陣驟雨，日間酷熱介乎27至 34 °C，但好景不常星期二（9 月23日）部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。日間酷熱。稍後驟雨較多及有狂風雷暴，吹北風4至5級，稍後離岸及高地間中6級，海有湧浪。

天文台解釋，預料另一個熱帶氣旋會在今明兩日於菲律賓以東之西北太平洋形成，顯著增強及橫過呂宋海峽一帶，並在下週初進入南海北部，靠近華南沿岸。受其廣闊環流影響，下週中期該區天氣顯著轉壞，風勢再度增強，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。由於屆時風暴潮可能較為顯著，沿岸地區或會出現水浸。

根據天文台三大 AI預報模型風烏、伏羲、盤古預測下周期另一個熱帶氣旋路徑將逼近香港，大家可密切留意最新天氣預報。

根據天文台AI預測系統風烏，預測星期三（9月24日）有熱帶氣旋路徑圖。（圖片來源：天文台AI風烏）

根據天文台AI預測系統伏羲，預測星期三（9月24日）有熱帶氣旋路徑圖。（圖片來源：天文台AI伏羲）

根據天文台AI預測系統盤古，預測星期三（9月24日）有熱帶氣旋路徑圖。（圖片來源：天文台AI盤古）







【說說心理話】舉辦「XO異彩藝術家奬」，讓「腦力多元」人士透過創作藝術建立自信，將負面的能量化為正向► 即睇