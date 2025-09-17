施政報告2025︱增設白內障手術中心＋中醫醫院12月營運＋增700個資助安老宿位，5億元支援照顧者

加入最愛專欄 收藏文章

香港步入高齡社會結構，各位準退休人士及老友記最關心醫療健康及退休養老計劃。最新施政報告2025推出「慢性疾病共同治理平台」及推動社區藥物名冊和社區藥房計劃，加強慢病管理。另外，增設全新高流量日間白內障手術中心及全面升級「退化性膝關節管理計劃」，推動早期預防。而中醫醫院12月將營運，包括老年退化性疾病和中風後復康中醫專病服務。政府亦關注支援照顧者的需要，預留每年 5 億元經常開支加強支援照顧者。

政府將成立「社會高齡化對策工作組」制訂對策，涵蓋安老、醫療、房屋、文化康樂、樂齡科技等，亦會推動銀髮經濟發展，貫徹「居家安老為本，院舍照顧為後援」方針。

深化醫療改革

醫療改革一直是政府施政要點，亦是各大市民關心議題之一，今屆施政報告對於重點應對社會高齡化、慢性疾病普及和醫療資源壓力等挑戰，強化基層醫療。

• 增加公營醫療服務，包括推展中風中心和「心血管疾病綜合醫療中心」

• 縮減外科專科穩定新症輪候時間約十周

• 提升整體眼科服務，增設全新高流量日間白內障手術中心

• 擴展家庭醫學門診預防篩查和護理服務和增加服務量，逐步將現時家庭醫學門診的延長服務時段常規化

• 成立專隊及提升電子系統，以處理醫療費用減免申請

• 全面升級「退化性膝關節管理計劃」，推動早期預防，避免發展至需手術治療的晚期病變

退化性膝關節管理計劃，提升對退化性膝關節炎的自我管理意識及維持健康生活習慣。

• 推出「慢性疾病共同治理平台」，以試點形式推行乙型肝炎篩查

• 推動社區藥物名冊和社區藥房計劃，加強慢病管理

• 為分階段整合長者健康中心的服務至地區康健網絡和擴充三間地區康健站的服務進行籌備工作，加快實現在全港18區均設立地區康健中心的目標。

• 強化公營及資助牙科服務，透過地區康健中心及非政府機構，加強於社區提供口腔健康教育、口腔衞生指導和風險評估等。

中醫藥發展

政府積極推動中醫藥發展，香港中醫醫院及政府中藥檢測中心永久大樓將於今年12月起分階段投入服務。施政報告中提及，香港中醫醫院首年將開展多項中醫專病服務，包括長者常見疾病（例如老年退化性疾病和中風後復康）。

香港中醫醫院的用地位於將軍澳百勝角路1號，佔地約42 900平方米。

• 促進中醫業界透過醫健通互通電子健康紀錄，以及進一步擴大醫健通中西醫可互通資料範圍。

• 推進中西醫協作服務發展，擴展醫管局「膝骨關節炎治療」項目至所有醫院聯網，及開展「紓緩治療」先導項目。

照顧長者施政重點

政府推出多項措施照顧長者；又會預留每年5億元經常開支加強支援照顧者，減輕他們的身心壓力。

• 居家安老方面將「長者社區照顧服務券」的總數增加4 000張至16 000張。

• 新增三個長者鄰舍中心，預計每年可服務約3 000名長者。

• 以試行方式把政府新建的福利項目設施出租，讓服務營辦機構有更大彈性提供不同資助模式的長者日間護理及支援服務。

• 優化「離院長者綜合支援計劃」，為出院的有需要長者提供社會福利服務支援。

• 加強院舍照顧服務，增加約700個新建資助安老宿位。

• 增加1 000張「長者院舍照顧服務劵」至總數7 000張。

長者院舍照顧服務劵 服務範圍

優化大灣區養老安排

不少老友記都想回內地居住安享晚年，今屆施政報告優化大灣區養老安排，包括年底前推出試驗計劃，資助選擇赴粵養老的綜援受助長者入住指定在粵安老院，提升生活質素。

每名合資格長者每月可獲5,000元資助，名額共1 000個。政府持續優化「跨境支付通」，拓展與兩地民生相關的匯款應用場景，明年會優化可攜現金援助的發放安排，在廣東及福建省養老的香港受惠長者，可選擇由政府將款項直接匯入其內地指定銀行的帳戶，使用更方便及安心。

• 持續擴展「廣東院舍照顧服務計劃」。由10月起，參加計劃的內地安老院將由15家增至24家，覆蓋城市由六個增至八個。

• 年底前亦會推出為期兩年的試行安排，分擔參加「廣東院舍照顧服務計劃」的香港長者在國家基本醫療保障政策下須自付的部分醫療開支。

• 在廣東及福建省養老的香港受惠長者可選擇由政府將可攜現金援助款項直接匯入其內地指定銀行的帳戶，方便香港長者在內地養老。

支援照顧者

現行支援照顧者措施包括向低收入家庭的照顧者發放津貼；加強暫託服務讓照顧者有喘息空間；設立24小時由社工接聽電話的熱線及推出一站式資訊平台。現推出一系列措施加強支援照顧者︰

• 政府已建立首階段的支援照顧者數據平台，初步連結社署、醫管局和房委會的數據，並會逐步連結更多政府部門及公營機構的數據，擴展支援照顧者數據平台。

• 社署從醫管局得悉高風險照顧者入院後，會安排人員主動接觸他們的被照顧者，並按他們的需要提供緊急支援。

• 整合房委會和社署的數據，識別較缺乏社區支援的高風險護老者、殘疾人士照顧者和獨老或雙老住戶，並調遣關愛隊進行探訪。

• 繼續推行「地區服務及關愛隊伍 —— 支援長者及照顧者計劃」三年，邀請關愛隊主動關懷及探訪相關的高風險家庭，並協助獲關愛隊轉介的住戶按需要安裝及使用「平安鐘」服務。

• 為300戶高風險住戶安裝智能意外偵測系統。

• 繼續推行「與照顧者同行」計劃，並培訓前線物業管理人員，為有需要的照顧者提供協助，為期三年。

• 優化現有照顧者資訊網的AI聊天機械人功能。







