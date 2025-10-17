浪費食物｜香港每日棄置3,200公噸食物，25%市民誤解「此日期前最佳」標籤含義！名廚教路：牛奶放冰箱可以保存更久！

加入最愛專欄 收藏文章

香港每日棄置高達3,200公噸食物，當中以家庭廚餘為主。樂餉社最新報告指出，造成此問題原因其實非常簡單：許多人不了解食物日期標籤的真正意思，導致大量仍可食用的食物被丟棄。

由YouGov、香港大學及樂餉社過去一年進行的調查顯示，數以千計家庭因為對「此日期前最佳」（Best Before）與「此日期或之前食用」（Use By）的誤解，導致相當於213輛雙層巴士重量的食物每天白白被浪費。這不僅加重家庭開支，更對香港的環境與糧食安全造成嚴重影響。

調查研究揭示了這項重大挑戰的普遍性與嚴重程度，包括以下幾點：

● 每4位消費者中就有1位誤解「此日期前最佳」的含義

● 17%的人會立即丟棄超過「此日期前最佳」期限的食物

● 最常被丟棄的易腐食物為牛奶、蔬菜及水果

● 每4位消費者中就有1位表示米、意大利粉及麵食是最常被丟棄的3大食物種類之一，儘管它們屬於非易腐食品

● 27%的人將罐頭食品列為最常被丟棄的3大食物種類之一

● 32%的人並不完全了解過了「此日期或之前食用」或「有效日期」期限是代表產品已不適合食用

● 16%的人誤以為過了「此日期或之前食用」或「有效日期」期限的食物仍可安全食用，這存在健康風險

消費者普遍誤以為所有日期標籤都與食物安全有關，導致大量仍可食用的食物過早被丟棄。事實上，根據香港及全球政府指引，「此日期前最佳」的食物仍可安全食用；而「此日期或之前食用」則表示食物已因安全問題而不宜食用。

若更多人了解日期標籤的真正含義，將可減少食物浪費、降低家庭食物開支、讓更多可食用食物惠及慈善機構及有需要家庭，並延長香港已過度擁擠的堆填區壽命。

香港主廚與樂餉社合作，展示可以如何以「此日期前最佳」食物入饌。米芝蓮二星餐廳Tate Dining Room的老闆兼主廚劉韻棋（Vicky Lau）表示：「這些食材仍然安全食用，可以入饌的方式多不勝數。例如牛奶可以雪藏，而乾硬麵包可以製成麵包糠。」當然，牛奶要在未開封及「此日期前最佳」的日期前放入冰箱，才能延長飲用期。

另外，Vicky亦分享了儲存食物的小貼士：

1. 使用密封袋或容器：儲存食物時，使用可重新封口的塑膠袋或密封容器。密封前盡量排出多餘空氣，有助於防止變質和「凍燒」（freezer burn）

2. 真空包裝：如果有真空包裝機，使用它來儲存肉類、魚類和食剩的餸菜。真空包裝能去除空氣，能讓食物保持新鮮更久

3. 包裹綠葉蔬菜：將綠葉蔬菜用紙巾包裹後放入塑膠袋中，這樣可以吸收濕氣，並使其保持更脆的狀態

根據樂施會資料，當香港每日有數千公噸食物被浪費，香港貧窮人口同時持續上升。因此，糾正對食物日期標籤的誤解是一個快速且有效的切入點，從源頭減少食物浪費。

雖然食物在供應鏈各階段皆有機會流失，但家庭浪費所佔比率高達63%。除誤解日期標籤外，丟棄「醜樣」食材、不進食剩菜及過度購買亦是主因。

樂餉社作為全球認證的食物銀行，與超過150間前線慈善機構合作，將優質剩食重新分配予弱勢社群。釐清日期標籤意義，能讓合作夥伴更安心地分發多樣化的捐贈食物。

樂餉社項目總監Edmond Leung表示：「日期標籤誤解導致大量食物浪費，但這是我們可以解決的問題。無論收入高低，所有香港人都受影響。只要大家明白『此日期前最佳』與『此日期或之前食用』的分別，每天就能阻止大量可食用食物被丟棄。這對家庭、慈善機構及地球都有好處。此報告亦成為樂餉社推動公眾教育的基礎，透過提升認知及鼓勵家庭簡單改變，期望大幅減少食物浪費，為環境與社區帶來正面影響。」

樂餉社

網址：https://feedinghk.org/zh-hant/







【你點睇？】立法會選舉即將舉行，多名議員表態不競逐連任，你是否期待元老議員退位、年輕人接班的現象？► 立即投票