打風消息︱季候風及「風神」夾擊掛三號風球，周二轉涼最低15度，周五有陽光及乾燥

最新打風消息！天文台將於今日（10月20日）下午5時20分直接發出三號強風信號！天文台預測在風神及季候風的共同影響下，明日及星期三初時雨勢較為頻密，吹北風高地更可達9級，天氣顯著較涼市區氣溫下降至19度，新界最低只有15度！同時由於受天文大潮的影響，明日至星期四晚上維多利亞港的水位會上升3米左右，低窪地區可能出現水浸，天文台預料本周後期氣溫回升，日間有陽光及乾燥。

今早返工返學大家都感受到強烈東北的威力，而且各區氣溫普遍較昨日低三至四度。天文台指正午十二時，熱帶風暴風神集結在東沙之西南偏南約300公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，橫過南海北部，逐漸靠近廣東沿岸。本港稍後有幾陣雨，晚上市區氣溫顯著下降至最低約23度，新界再低一兩度。吹和緩至清勁偏北風，離岸吹強風，稍後高地間中達烈風程度及海有大浪及湧浪。

天文台預測，風神於明日（10月21日）早上最接近本港並發展成強烈熱帶風暴，中心附近最高持續風速達每小時105公里。10月21日市區氣溫介乎19至23 °C天氣顯著較涼，天水圍、大埔、沙田、將軍澳及上水最低跌至17度，錦田只最低16度，而打鼓巔更只有15度，大家要以免著涼！明天將吹北風5至6級，離岸間中8級，高地達9級。多雲有雨，雨勢有時較為頻密及海有大浪及湧浪。

天文台指受天文大潮、東北季候風及風神的共同影響，本周連續數晚在漲潮時部分沿岸低窪地區可能出現水浸。其中明日至星期四晚上維多利亞港的水位會上升至海圖基準面以上3米左右。

10 月21日（二）分區天氣預報

10月22日星期三多雲及初時雨勢較為頻密，吹北風5級，離岸6級及高地達8級，有初時雨勢較為頻密。海有大浪及湧浪。星期三天氣稍涼氣溫預計19至22度，天水圍、大埔、沙田、將軍澳及上水仍然有機會跌至17度，錦田只最低16度，而打鼓巔只有15度。

10 月22日（三）分區天氣預報

10 月23日（四）分區天氣預報

隨著風神遠離廣東沿岸及逐漸消散，本周後期該區天色較為明朗。同時，東北季候風會稍為緩和，華南日間氣溫回升。10月23日（四）氣溫介乎19 至25 °C大致多雲，初時有一兩陣雨，早上稍涼及日間部分時間天明朗。10 月24日（五）氣溫介乎22 至28 °C大致多雲，短暫時間有陽光。日間乾燥，預料季候風補充會在下周初影響廣東沿岸，該區部分時間有陽光，日間乾燥。

10 月24日（五）分區天氣預報

10 月25日（六）分區天氣預報







