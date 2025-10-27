安全帶規定｜明年1月25日起擴展至所有公營／私家／學校巴士！與小巴睇齊 無扣安全帶最高罰款$5,000及入獄3個月

加入最愛專欄 收藏文章

上星期網上流傳一條便衣警察於小巴上「放蛇」，即場票控沒有扣安全帶的乘客，隨即引來網民熱議。其實相關的《道路交通（安全裝備）規例》早於2004年8月1日生效，所有公共小巴必須設置安全帶，以及乘客必須佩戴安全帶。而上個月政府已在憲報刊登多條有關《2025年道路交通規例》的修訂規例，當中包括將強制安裝及配用安全帶的規定，擴展至所有新登記公共交通工具和商用車，即是大家以後坐巴士都必須扣安全帶！

由明年1月25日起，所有新登記的公共交通工具和商用車（包括巴士、私家小巴、貨車及特別用途車輛）及其座位，如座位已配備安全帶，乘客必須配用；並規定所有學生服務車輛（包括現有和新登記車輛）均須安裝安全帶及保護式座椅，以加強保障學童安全。違例的乘客，最高可被罰款$5,000及入獄3個月。

另外，修訂規例亦加強規管司機在駕駛時使用流動電訊裝置（包括流動電話、平板電腦及手提電腦），限制裝置的數量（不多於兩部）、屏幕尺寸（每一個屏幕的對角長度不得超過19厘米）和放置位置（不能阻礙司機目視道路及交通情況，以及用於觀察路況的鏡子、裝置或攝像顯示器的視線），以加強駕駛者安全。







