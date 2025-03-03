強積金不用講Timing，年青All in股票基金（有片）

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過去兩年美股大升，近月港股升勢凌厲，每當股市大升時，便有學生問我：「林Sir，我是否應將股票基金轉去保守或貨幣基金，等股市回落後再轉番去股票基金？」記得，自己買股票才講Timing（時機），而強積金不用講Timing，基本原則只有一個——年輕時，買過往10多年表現最佳的美股基金，或者分散地域投資的環球股票基金。至於臨近退休的打工仔，可考慮買六成環球股票、四成環球債券，平均每年賺約7%的核心累積基金。

眾所周知，強積金是香港打工仔退休保障計劃的重要組成，目前總資產已重返1.3萬億元，佔資產淨值最大的三類，依次是股票基金(45%)、混合資產基金(34%)、貨幣市場基金－保守基金(11%)。以2024年計，強積金全年平均淨回報為8.6%，其中股票基金、混合資產基金分別錄15.3%、7.3%，而「預設投資策略」的核心累積基金則錄9.3%。

一些人喜歡將強積金投資組合轉來轉去，以期望抓緊市場升跌時點「賺多些」，但若回顧強積金制度自2000年12月實施至今的表現，投資邏輯其實很簡單，要麼買股票基金、要麼買股債混合基金，不然投資回報就會跑輸通脹。

過去24年，以平均年率化淨回報看，整體表現很差，股票基金以4.3%跑贏，其次為混合資產基金的4%，而債券基金、保證基金僅得1.7%、1.2%。近月美國10年期國債息率約4.5%水平，但債券基金過去12個月平均淨回報為-0.8%，試問，中介人和基金經理從中食了供款人多少錢？

盡早規劃「扣稅三寶」

這正正是我時常強調的「要懂得理財」道理，除了強積金鎖定股票基金、核心累積基金外，打工仔亦要盡早規劃「扣稅三寶」——TVC（可扣稅自願供款）或延期年金，以及自願醫保。

TVC/延期年金為二選一，每年扣稅上限均為6萬元，以最高税率17%計算，每年可以節省10200元。區別在於，TVC每年可一次過供款（我通常在每年3月供款6萬元），65歲才可取用；延期年金則需至少供款5年，最快可以10年內回本，亦可選擇10多年後收取本金，回報較高。

如何取捨？收入不穩定、接近退休年齡的納稅人，可以選擇TVC，當強制儲蓄和扣稅；延期年金具備保險性質，可謂「保證不會輸」，但淨回報可能跑輸TVC。

至於自願醫保，既可以為自己購買，也可以為合資格親屬（如子女、父母、祖父母）購買，每人所支付的保費每年扣稅上限8000元。若善用「扣稅三寶」，加上個人基本免稅額的免稅額已可覆蓋20萬元收入，以最高稅率17%計，已可年慳稅款34000元。







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