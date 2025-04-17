關稅戰背後知多啲（有片）

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特朗普高舉「MAGA」（Make America Great Again，讓美國再次偉大）旗幟，強勢回歸白宮，上任不足3個月，透過大幅加徵關稅，促使製造業回流美國，解決美國就業問題，政策獲得大量「鐵鏽地帶」藍領工人的簇擁。特朗普迅速推行其貿易保護主義，向各國大舉加徵關稅，引發市場憂慮全球貿易萎縮，金融市場大幅波動。

大幅加徵關稅令美股出現震盪，標普500指數一度跌穿5000點，回落至4800點、4900點水平，達到本欄3月21日文章所預測的調整目標。在不足一個月間，已經實現了我全年三個買入價位，即5600點、5200點和4800點；平均入市價遠低於去年底標指5881點收市價，不論日後美股是升是跌，今年都肯定大幅跑贏大市。

全球紅利分配不均，導致去全球化抬頭

歷史總是重複，特朗普發動的關稅戰，實際上是重蹈上世紀30年代美國《斯姆特－霍利關稅法》的覆轍。時任美國總統胡佛試圖通過提高關稅壁壘，將1929年華爾街股市暴跌、經濟出現危機的衝擊轉嫁他國（即Beggar-Thy-Neighbor Policy），但結果是令全球經濟出現大蕭條。歷史已經印證了關稅戰只會導致全輸的局面，全球貿易可達到互利共贏已是世界共識。

回看歷史，關稅戰只會導致全世界皆輸的局面。(Shutterstock)

既然前車可鑑，但為何美國選民會支持特朗普這樣激進的關稅政策呢？這背後反映的是，美國基層民眾過去40多年來實質工資（扣除通脹）增長停滯不前的經濟實況。

特朗普推行的關稅政策，本質上是去全球化(Deglobalization)的。眾所周知，全球化(Globalization)自20世紀80、90年代以來，促進了世界經濟高速發展。當時的美國總統列根，和英國首相戴卓爾夫人，推行市場開放政策，扭轉了70年代由兩次石油危機帶來的全球經濟困境，迎來一段經濟發展黃金時期。上世紀90年代初，蘇聯解體，柏林圍牆被推倒，當時有日本學者甚至認為資本主義、自由民主完勝，雖然部分觀點後來被證實有誤，但足以證明當時的經濟好景。當時世界各國，包括中國和印度，推行開放政策，推動全球貿易，資本、物流和人流迅速增長，經濟一片繁榮景象。

在過去40多年，美國基層民眾實質工資增長停滯不前。(Shutterstock)

然而，在這些經濟好景背後，美國社會的深層矛盾逐漸顯現——經濟繁榮並未惠及普通民眾。美國企業高層薪酬福利大幅飆升，但基層勞動者的實質收入，在扣除通脹後卻沒有跟隨提高。2000年的科網股泡沫爆破，撕開了第一道裂痕，納指暴跌近八成，大批科技公司倒閉。接踵而至的2001年九一一事件、2003年的SARS疫情、2008年的金融海嘯，更暴露金融市場的醜陋，社會貧富不均的問題，加劇社會撕裂。

正如2005年出版的《地球是平的》一書中，作者弗里德曼提到當時美國人非常擔心自己失業。經濟衰退，美國失業率高企，美國民眾普遍意識到，本土製造業崗位正加速流向中國、印度等發展中國家。

《地球是平的》指出，美國民眾意識到本土製造業崗位正加速流向發展中國家。（網上圖片）

2008年次按引發的全球金融海嘯，更將普通家庭推向深淵。中產階級財富蒸發，數百萬家庭失去房產，而華爾街金融機構，卻憑藉政府救助率先復甦。這種經濟分配的不平衡，最終催生了民粹主義的崛起，無論是隨後2016年英國的脫歐，還是同一年特朗普的第一次上台，都是全球化紅利分配不均的後遺症。

美股短線波動無需恐慌

特朗普的關稅戰確實讓美股短期受壓，但大家不需要過分擔心，最重要是要相信後市會回升。標普跌兩成至4800點已經差不多，特朗普不會讓股市跌三成，導致市場信心盡失，出現經濟衰退。近月核心CPI回落，美國聯儲局減息預期升溫，應可以暫時穩定市場信心。







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