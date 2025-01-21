特朗普Meme幣狂熱

加入最愛專欄 收藏文章

加密貨幣世界出現了新奇觀：特朗普和梅拉妮亞Meme幣。這場旋風般的傳奇事件以流星般的漲幅、前所未有的波動性以及巨大的交易量盡吸市場眼球。但什麼是Meme幣(Meme Coins)，它們與比特幣有何不同？

（Shutterstock）

特朗普和梅拉妮亞的此消彼長 破紀錄的發行



特朗普推出了Meme幣$TRUMP，短短36小時內飆升逾28000%，歷史上首次突破 75 美元。在1月20日的頂峰時，市值達到150億美元，24 小時交易量錄20億美元。緊隨其後，梅拉尼婭推出了$MELANIA，數小時內飆升24000%，達到創紀錄的13 美元。令人難以置信的是，短短四個小時內交易量就達到了10億美元。

然而，$MELANIA的推出震驚了市場，顯示這些memecoin並無稀缺性，並導致$TRUMP代幣在幾分鐘內暴跌55%，市值蒸發75億美元。隨著Robinhood上市該代幣的消息傳出，價格又反彈至64美元，然後再次跌至40美元。





令人難以置信的是，$TRUMP memecoin （一種在上周五下午之前還不存在的金融資產）現在約佔特朗普淨資產的 89%。

特朗普剛剛成為地球上最富有的25人之一。看起來恰到好處地在他就職前幾天登場以回避利益衝突，這種瘋狂、公開且日益常態化的腐敗，為他利用權力進一步中飽私囊埋下了伏筆。



謹慎行事：Meme幣是加密貨幣中的彩票

從本質上講，Meme幣是投機性的零和彩票。與傳統投資不同，財富隨著時間推移而創造，Meme幣的每一個買盤都有一個賣盤與之匹配。這使得它們：

．零和：一些人的收益，是其他人的損失

．負和：當平台收取交易費用時，最終結果是參與者蒙受損失。

在最好的情況下，Meme幣是無傷大雅的笑話和娛樂。在最壞的情況下，它們是故意拉高後出貨的拋售計劃。創作者通常會為自己和內部人士提供大量供應(「預先開採」)，積極宣傳以吸引天真的散戶投資者，然後拋售其持有的代幣，讓後來者接盤毫無價值的資產。

在最初的飆升之後，絕大多數Meme幣都會崩盤，讓散戶投資者「背鍋」。

截至目前，尚不清楚特朗普打算如何處理這一代幣。然而，考慮到他據報持有很大一部分供應量--而且估計梅拉尼婭亦持有90%的$MELANIA，謹慎行事無疑是明智之舉。

需要更多代幣的訊號？



與此同時，特朗普的加密貨幣平台 World Liberty Financial已獲得一系列新域名，包括：

1. trumpcoin.eth



2. erictrump.eth



3. barrontrump.eth

此舉可能預示著未來將發行更多的代幣。

謹慎行事

我對$TRUMP的看法就如同我看待賭博一樣。人們可以在明知賠率對他們不利的情況下，從賭博中獲得樂趣：

權當一樂：如果你把Meme幣當作拉斯維加斯的賭博，並且用你輸得起錢來賭一把，那麼它們可能會很有趣。

用於交易：專業交易者可能會在波動性中茁壯成長。

對普羅大眾投資者來說：最好專注於能夠長期保值或增值的資產。



有時，Meme幣會演變成更有價值的東西，建立社群，用於應用程式登入或數碼支付。當這種情況發生時，它們就會從Meme狀態轉變為實用資產。

了解 Memecoin 現象

在一個擁有健全金融體系的世界中，Meme幣現象可能看起來很荒謬。但在現今的環境下，保值變得愈來愈困難，人們追逐任何能提供財務機會幻覺的東西。當法定貨幣失效時(正如在經濟不穩定時期經常發生的那樣)，人們往往會轉向投機和賭博，為了保護或增加財富而孤注一擲。

這種模式並不新鮮--歷史上的惡性通貨膨脹，例如德國魏瑪共和國時期，公民放棄傳統儲蓄，轉而進行從外幣到大宗商品的投機和高風險投資，以擺脫購買力崩潰的影響。同樣，Meme幣在貨幣貶值的環境中蓬勃發展，看似提供了一條快速致富之路，但往往會帶來毀滅性的後遺症。

Meme幣利用人們對金融的絕望，當它們不可避免崩潰時(就像大多數情況一樣)，它們會寢室人們對比特幣等合法創新的信任，而比特幣有潛力推動有意義的變革。

在未來的文章中，我們將深入探討為什麼比特幣有本質不同。

最後的思考

特朗普和梅拉妮亞Meme幣，可能為我們提供了名人影響力和加密貨幣日益增長的交集的驚鴻一瞥。然而，對大多數投資者來說，風險遠大於回報。就像任何賭博一樣，請謹慎行事。







《說說心理話》青少年自殺率上升，如何分辨求助訊號？社工分享陪伴的重要性► 即睇