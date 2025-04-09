特朗普關稅、美元緊箍咒和比特幣的穩定脈搏

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此刻是2025年4月8日，金融市場正處於緊張狀態。美國總統特朗普的關稅攻勢——自 4月5日起對所有進口商品徵收10%的基本稅率，自4月9日起對特定國家徵收最高達49%的對等關稅——引發了狂亂。標普500今天收於4982.77 點，較4月4日的 5222.88 點下跌4.6%，凸顯對通脹和貿易報復擔憂的日益升溫。比特幣也受到打擊，從4月5日的83000美元跌至今天的76000美元，跌幅約8%。

但真正令人大開眼界的，不是股票或加密貨幣，而是債券市場。美國10 年期國債孳息率已從3.87%的低點跳升至4.35%，與股市搖搖欲墜時投資者爭先湧向此一安全資產的常態背道而馳。一個更深層的轉變正在徐徐展開，而這植根於開啟崩潰模式的經濟秩序。





戰後協議已達極限

回想一下第二次世界大戰之後： 歐洲和日本一片廢墟，美國成為唯一的工業強國。隨著馬歇爾計劃（Marshall Plan）和布雷頓森林體系（Bretton Woods）的實施，美國精心安排了一次全球重啟——出口美元、進口貨物，並鞏固了美元作為世界儲備貨幣的地位。貿易赤字推動了經濟增長，使日本、德國和中國等國家成為工業巨頭，同時也帶動了美國的消費熱潮。這是一個擴張的黃金時代。但缺陷就在這裏：無止境地印刷美元，同時令製造業轉移至海外，這種情況不可能永遠持續下去。

如今，美國背負著35萬億美元的債務重擔，工廠區愈加冷清，中產階級備受壓榨。中國的崛起扭轉了天秤，各國都在問，在美元光彩黯淡之際，為甚麼還要緊抓美債不放。而特里芬困境（Triffin dilemma）就在於，為了讓全世界滿是流通的美元，美國必須維持赤字，惟這些赤字將侵蝕美國的經濟核心，令生產流向海外。根據國際貨幣基金組織（IMF）的統計，美元仍然佔據全球儲備的 60%，但這只是一頂脆弱的皇冠。白宮的一份備忘錄直接描述了其結局。

關稅與孳息：特朗普的豪賭

特朗普的關稅不僅僅是一場貿易戰，它們是對這種脆弱性的蓄意攻擊。通過對進口商品徵稅，他的目標是吸引製造業回流美國本土，提升競爭力。弱美元將擴大這方面的努力——出口價更便宜，通脹稀釋債務。有人認為，他是在故意激怒市場，希望推低國債殖利率，以便為美國高聳入雲的債務進行廉價再融資。

然而事與願違的是，殖利率正從3.87%升至4.35%，隨著債務佔國內生產總值的比例高達120%，債市對美國的信用滿是疑問。這是你曾經在新興市場看到的動態，而非上演於全球金融基石——孳息攀升，股票下挫，這正正是信任消退的跡象。隨著對美國貨幣管理的信任減弱，我們可能正在目睹多極儲備體制的早期形成——比特幣、央行數字貨幣（CBDCs） 和大宗商品，各自分一杯羹。

美聯儲也陷入了困境。特朗普渴望降低利率以刺激經濟增長並削弱美元，但聯儲局主席鮑威爾卻按兵不動，並以控制通脹為優先考慮。關稅可能會扭轉局勢——如果混亂加劇，聯儲局可能被迫降息以穩定大局。隨著 2026年中期選舉臨近，如果市場螺旋式下跌，鮑威爾的決心可能會面臨前所未有的政治壓力。特朗普正在玩一場高風險的遊戲，希望於短期震盪來獲得長期勝利，他最近的言論也表達了這一立場。

比特幣：堅韌的局外人

在動盪之中，比特幣正在開闢自己的道路。是的，它跌了——今天是76000美元，較83000美元下跌了約 8%——但它跟以前的跌勢不同。2020年，美股崩盤20%導致了比特幣下跌了超過50%；這一次，它的表現比任何人預期的都要好得多。

玄機何在？答案是，它不受關稅、赤字和聯儲的影響和操控。比特幣的上限為2100萬枚，在法定貨幣不確定性的風暴中，其脫穎而出成為中立的避風港。機構級託管、ETF 和國家儲備（如薩爾瓦多及現在美國的戰略比特幣儲備）的興起，有助於緩解波動性並增強投資者信心。隨著中國和俄羅斯等國削減美國國債持有量並尋找其他選擇，比特幣的持久性暗示，它可能會轉向一種不受任何單一國家困境束縛的貨幣——儘管它的波動性讓它目前只是一個競爭者，而不是冠軍。

比特幣不受關稅、赤字和聯儲的影響和操控，脫穎而出成為中立的避風港（Shutterstock）

更廣泛的轉變

特朗普的關稅舉措衝擊了後二戰時期的框架——美國消費、全球生產、美元至上。這個時代正在消逝，而特里芬陷阱正在收緊。孳息上升，股市波動，而比特幣比預期更堅挺。這不僅僅是一場貿易爭端，而是一次即時的貨幣秩序重整。對於金融專業人士來說，這是保持敏銳的時刻；舊規則正在瓦解，新規則的出現可能會重塑貨幣的概念。







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