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在環球加息陰霾下，聯儲局的潛在鷹派加息步伐，對資本市場中高估值股份形成一定的調整壓力，美國股神巴菲特近期賣出「新能源」比亞迪（01211），卻買入「舊能源」西方石油的操作，的確引起環球市場投資者的高度關注。

（iStock）

筆者早前接受內地第一財經訪問，朋友稱之為「貪舊棄新」的投資邏輯，完全跟內地絕大多數公募基金抱團新能源的投資邏輯完全不一樣。在某程度上，傳遞了一些價值投資的獨特信號，就是對部分投資者而言，新能源板塊估值或許過高。在聯儲局加息背景下，這些高估值板塊面對較大的調整壓力。與此同時，在經歷多年的整固後，傳統能源產業完成板塊洗牌，市場集中度提升，而利潤亦有較大機會持續向好，巴菲特的這種投資取態分體現了「人棄我取」的策略。在2008年，巴菲特以每股8港元買入比亞迪，若再疊加十多年的分紅，持股約十四年，巴菲特收益達40倍。

巴菲特對傳統石油股一直情有獨鍾，自2003年開始買入，直至2007年套現中國石油（00857），獲利大約7倍。以此案例來看，巴菲特對傳統能源的把握一直十分精準。至於巴菲特持續買入傳統能源個股，或反映出傳統能源依然存在未來的長期剛性需求，特別是限制投資後，市場領導企業集中度明顯提升，促使財務數據持續改善，整體估值水位亦同步顯著提升。

另外，目前中美經濟周期並不完全同步，而且美股處於高位，在加息下，最終仍將迎來終極調整，而新經濟類別所受影響一般比較大，傳統產業（包括能源）所受影響不一，巴菲特是沿用傳統投資思維。目前，中國是以新經濟（可持續發展的綠色經濟）拉動國家經濟長遠發展，美國的情況並不一樣。

窺探巴菲特的持股策略，參考8月15日巴菲特旗下的巴郡公司披露了今年第二季度底的持倉報告。內容顯示今年第二季度中，巴郡減持了4家股票，包括房地產投資信託STORE Capital、通用汽車、零售商克羅格以及美國合眾銀行，同時，清倉了通訊運營商威瑞森和藥品特許投資商Royalty Pharma。巴郡繼續增加對第一重倉股蘋果的持倉，共買入390萬股蘋果股票，持倉規模增加0.4%，總共佔了巴郡投資組合的40%左右。除了蘋果，巴郡還增持了西方石油、雪佛龍、遊戲公司動視暴雪、藥物批發商麥卡遜、化工巨頭塞拉尼斯、保險公司Markel、派拉蒙環球和金融服務公司Ally等8家股票，新舊經濟股份並存，值得投資者的關注及參考。







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