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目前環球息率依然存在不確定性，但內地流動性政策仍寬鬆。當中，筆者認為投資市場需要留意內地經濟的五項特徵，以判斷未來的潛在減息空間。

特徵一、目前內地疫情發展仍存若干不確定性，不過，對消費市場的負面影響力正在逐漸減弱。

特徵二、內房面對困難仍大，但正面及積極因素開始積累。

特徵三、內地出口增長速度存在回落壓力，但優勢及結構性亮點仍存在。

特徵四、基建高速增長，實體建設仍在增量中。當中，財政資金支持基建力度持續邊際增加，實體建設進程明顯加快。

特徵五、製造業投資韌性延續，持續提升核心競爭力，政府正加大對關鍵技術及核心零部件的投入，經濟轉型升級在加速展開，製造業投資仍屬核心。

（黃燕明攝）

從宏觀布局上，在目前的背景下，內地減息機會依然存在。估計目前至明年2月前，內地豬價仍處於上升的軌道上，但9月份即開始政府投放豬肉儲備，反映了國家穩物價的政策導向，估計第四季度CPI同比升幅仍能控制在3%以下。

不能否認，目前內地融資需求尚未全面改善，相反居民存款卻明顯增長，故此，政策利率有必要進一步降低。內地8月份社會融資增長速度為10.5%，較去年底只是提聲了0.2個百分點。1至8月居民新增存款的增長速度卻達到33%，反映目前內地政策利率仍未降低到可以有效刺激經濟的水準。近期，內地多家國有大銀行下調存款利率，是今年內第二次出現的銀行集體下調存款利率，為後續LPR的降低創造空間。

站在外匯市場角度，因中美兩國貨幣政策逆向、再添加經濟壓力的原因，離岸人民幣近期受到一定的壓力。隨著內地經濟基本面逐漸企穩和市場對聯儲局加息預期的逐步消化，人民幣匯率最終將會回穩。同時，人行近期加大了對外匯市場的干預，因內地存在若干外匯管制安排，人民幣匯率並不存在長期貶值的基礎，讓中國能實施相對獨立的貨幣政策空間。

在內地宏觀領域，針對貨幣政策周期、經濟增長、以及通脹環境，其實與2018年較為類似，但市場目前已經消化不少不利因素，如聯儲局加息周期，人民幣匯率貶值壓力、經濟前景挑戰，以及豬周期上升階段等等。隨著內地經濟逐漸回穩，市場已經消化不少不利因素，與此同時，有利的因素亦在逐漸積累當中。故此，投資者不應過於悲觀。







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