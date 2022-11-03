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金融峰會日前在風暴中召開，備受媒體及市場關注。就此筆者在周三接受中央電視台及第一財經電視訪問，筆者對本地經濟及金融市場發展前景仍具信心。雖然挑戰巨大，但本地競爭力仍在，相信未來人才亦將陸續回歸，協助市場的創新發展。

作為對比，經濟基礎仍屬市場核心焦點，目前雖存在挑戰，但未來潛質仍具備。的確，自10月以來，一系列因素如疫情挑戰、經濟低基數效應減弱、疊加上月PMI數據轉弱，某程度上影響市場對經濟短線基本面的預期。

（Tim攝）

不過，內地經濟基本面與此前狀況並不同，目前的經濟狀況是，在經濟弱復甦持續一段時間後，市場開始呈現邊際下滑的壓力。故此，經濟表現未來較大機會呈現分化。當中，製造業和基建將在高位回落，但仍能維持一定的水平。至於地產投資跌幅，估計會改善及呈現放慢，而消費不確定因素則較大。另一方面，內地出口回落壓力將增加。

針對市場及經濟風險，目前主要仍集中在疫情相關的因素上。此外，地緣政治風險、煤電保供應等因素仍在不斷變化中。不能否認，環球經濟衰退風險正在增加中。至於在未來，不同的風險因素會否出現不同的變化，目前仍需要觀察。因表現分化，市場對應的政策預期並未劃一。故此，較難觸發較大幅度的利率下調，以作對沖。

儘管如此，內地未來兩個月內地融資規模，估計不會明顯下滑。不過，早前在10月底因國有銀行及股份制銀行票據轉貼利率下降，導致市場對10月份社會融資擔憂。然而，在「儘量長時間保持正常的貨幣政策」的基調下，短期降準和LPR（貸款市場報價利率）下調仍存可能。始終，近期內房銷售和貸款投放已呈現邊際改善。不必過於看淡未來兩個月的社會融資額的表現。

目前，貨幣政策仍存觀望，人民幣匯率穩定屬貨幣政策寬鬆的主要約束因素。在減低實際貸款利率時，需要同步及充分釋放每一輪政策性減息的績效。從時間節點上，近兩輪MLF（中期信貸便利）、OMO（公開市場操作）減息區間分別爲9個月和7個月，故此，年底之前全面減息的機會較低。

目前，環球資本市場交易的核心焦點正從金融緊縮主題，逐漸轉移至真實需求。環球消費者信心指數將隨著通脹的拐點，從而觸底反彈，與此同時，在數據上，美國居民槓桿率看似仍可控，故此經濟硬著陸的機會較低，資本市場表現仍不宜看得過淡。







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