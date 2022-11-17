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港股在今年持續大幅波動，在連跌超過20個月後，港股在本月的反彈看似撥開烏雲見青天之勢，是次反彈能否持續？就一系列問題，筆者接受第一財經友人訪談，其後觀點被廣泛轉載。

市場反彈，首先中央陸續出台越來越多支持房地產的政策措施，防控政策的調整，海外通脹數據低於預期，刺激好倉資金入場，加上空倉需要快速平倉，港股從低點累計反彈接近3700點。截至11月15日上午，恒生指數再升3.62%，報收18257點。部分業界較為樂觀的朋友認為反彈持續性存在，港股有望更上一層樓，連續調整20個月後，11月開始的升勢可能延續到明年。

（資料圖片）

港股這一波反彈主要是內地推出措施支持內地房地產民營企業，部分政策也繼續刺激內需；未來港股走勢來看，要注意外圍政策面是否有變化，還有看部分經濟數據，目前，投資者預期未來可能有更多「穩增長」措施。

其他反彈的原因包括美國某些經濟數據以及通脹數據都讓市場預期未來加息幅度降低。另外，內地政策對房地產有比較大的支持，對企業債務問題有比較正面的支持。其他相關政策也對內需有支持，年底前一些「穩增長」的項目也會陸續啟動，這都對資本市場形成支持。

值得關注的是內地疫情防控政策邊際放鬆，更加精準有效，不搞一刀切，對經濟活動影響更小。而在地產方面，人行、銀監會政策面繼續支持，結合之前推出的2500億民營企業發債融資支持，民營地產資金鏈危機有望得到化解。更加重要的是美國公布通脹數據低於預期，聯儲局加息有望放緩，外資或將重新流入。

若然明年第一季度聯儲局政策加息停止，美債利率明確下跌或帶來更大的估值復甦機會。不過，港股更大持續性還需要觀察企業盈利增長能否兌現，而後續亦需要來年更多政策的配合。而在投資選擇上，不少投資者持續關注高股息以及關注優質成長板塊，如政策優化下的消費和地產、受國策支持的科技製造、以及政策呈現逆轉向好的互聯網和醫藥等等。當然，最為重要的，是需要考慮在香港新政策和制度改革後的主題投資機會。若然發展順利，未來港股將重獲發展的新機遇。







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