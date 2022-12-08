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內地防疫措施持續優化，明顯刺激資本市場表現。與此同時，中央政治局在上周召開會議，分析研究明年經濟工作。針對形勢判斷與經濟工作要求，明年的布局更為重要，必須全面貫徹落實二十大精神。

在經濟工作方面，中國式現代化堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展。更好統籌疫情防控和經濟社會發展，更好統籌發展和安全，全面深化改革開放，大力提振市場信心，把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，突出做好穩增長、穩就業、穩物價工作，有效防範化解重大風險，推動經濟運行整體好轉，實現質的有效提升和量的合理增長，為全面建設社會主義現代化國家開好局起好步。





（林雯婕攝）

在宏觀政策領域，明年將持續堅持穩字當頭、穩中求進。繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加強各類政策協調配合優化疫情防控措施，形成共促高質量發展的合力。

此外，財政政策亦將加碼，估計明年財政支持力度較今年將進一步加大。在財政資金的支持下，預計明年基建投資將繼續保持較高增長。

貨幣政策將更加穩健，而且精準有力，估計明年貨幣政策將繼續保持相對寬鬆狀態，結構性、直達性、精準性貨幣政策工具進一步加碼發力。新增信貸、新增社融、社融存量增長速度將與名義GDP增長速度匹配看，保持相對充裕。

在消費領域，將更為著力擴大內地需求，充分發揮消費的基礎作用和投資的關鍵作用。內需的擴大主要體現在兩個範疇，首先、疫情防控的優化帶動消費的復甦。疫情防控的優化，消費場景修復，將使得消費，還有其他的經濟活動，逐步回歸到一個正常狀態。其次、穩字當頭、穩中求進的宏觀政策。總體上看，明年的宏觀政策將繼續加碼，政策端的持續支持將拉動需求復甦，明顯支持基建和投資範疇。

投資市場更為關注疫後的優化政策，當中：

一、國家將持續更好地統籌疫情防控和經濟社會發展，優化疫情防控措施。

二、針對核酸檢測、人員管控等防控重點領域，陸續出台相關調整政策，進一步提高疫情防控的科學性、精準性、有效性。後續隨著疫情防控的進一步優化，經濟活動，特別是消費將有望逐步修復。就此領域，昨日（7日）中央開始陸續宣布優化措施十項。

三、產業政策要發展和安全並舉，加快建設現代化產業體系，提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平。

四、有效防範化解重大經濟金融風險，守住不發生系統性風險的底線。

五、統籌重要民生商品保供穩價和煤電油氣運保障供應，關心困難群衆生產生活，保障農民工工資發放，抓緊抓實安全生產和防災减災工作，維護社會和諧穩定。

伴隨著疫情防控政策的持續優化，積極的財政政策與穩健的貨幣政策持續出台，穩增長政策效果呈現，明年內地需求在政策拉動下將有所表現，經濟增長動能將全力啟動，二十大後之「開門紅」將全面呈現。







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