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參考最新數據，去年內地人口減少85萬，開始呈現負增長。不過，在短期內不必過分擔憂人口總量，參考聯合國預測國家人口數據，2035年有14億，2050年仍有13億。

分析相關影響，人口負增長會通過減少勞動供應和資本積累，減緩長期經濟增長速度。早前，「十四五規劃」中隱約提到2035年實現年均4.7%的增長，不能否認挑戰將會增加。在資本市場角度出發，需要留意人口負增長會加快老齡化，從而對經濟結構和資產價格造成一定的影響。

首先，人口減少將降低儲蓄率、投資率，提高消費率，改變內需中消費和投資的結構。此外，若過早去工業化，對產業結構影響較大。最後，養老支出將增加財政壓力，推高政府債務率，而資產價格或傾向於「長期低利率、股市低估值」。

（istock）

低出生率帶來人口負增長，涉及不同因素導致低出生率，首先是養育成本高，住房、教育等相關育兒成本上升，影響了生育行為，內地去年房價收入比為34.6，位居全球第四。另外，育齡婦女人口十年減少近6000萬，而晚婚、低結婚率和高離婚率亦存在影響。當然，疫情同樣帶來一定衝擊。

關於人口總量展望方面，如上文提到，聯合國預測2035年內地總人口在14億以上，2050年仍在13億以上。不過，估計其後跌幅將加速，將在2078年底左右跌穿10億。

人口負增長與老齡化將在不同領域影響經濟，內地老齡化存在若干特點，首先、老齡人口絕對數量龐大，超美歐日韓總和。其次、城鄉和不同地區老齡化差異大，東北、川渝、蘇滬等地老齡化較為嚴峻。與此同時，若干地區存在未富先老的問題，目前內地人均GDP水平約為美日韓在同等老齡化程度時的約四成。

人口負增長將會透過減少勞動供應，導致長期經濟增長速度放慢。勞動年齡人口數量及其佔比會直接減少，整體勞動參與率亦會下降，故此增長壓力增加，為達致目標，國家需要付出更大努力。

人口負增長及老齡化將降低儲蓄率，對於長期經濟增長而言，儲蓄反映著資本積累，長期增長的資本要素投入可能會減少，從而放慢經濟增長速度。另外，對內地經濟的需求結構而言，內需中消費對比投資的重要性上升。

此外，可能帶來「過早去工業化」：供應側，勞動成本上升、工業部門外遷；需求側，養老相關產業大多屬於服務業，服務消費的需求將超過商品消費，帶動產業結構調整。

最後，在投資及資本市場領域，資產價格有機會傾向「長期低利率、股市低估值」的狀況，若然長期經濟增長速度放慢或驅動利率較長時間低迷，資本市場市場的表現或有所壓力，低估值的狀態有機會出現。







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