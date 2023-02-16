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資金流向影響資本市場表現，恒生指數在農曆新年後出現持續調整及整固，早前港元更再次觸及弱方保證，美元兌港元回到7.85水平，資金究竟是否持續流出？趨勢值得關注。在情人節當日，香港金融管理局在市場買入42.23億港元，再度捍衛聯繫匯率制度。這是香港金管局自去年11月以來，時隔三個月之後首次買入港元。

自去年11月開始，美國通脹環比中樞大幅下移，市場交易因應寬鬆預期，股債商品黃金等資產明顯上升。然而美國統計局上周修改了統計計算方法，CPI短期數據受到明顯影響。觀察環球趨勢，美國就業數據理想，隨著美元匯率再次轉強，港匯偏弱有可能維持一段時間。早前公布的美國1月份CPI數據，顯示了持續加息的可能性，一旦香港資金流出就會導致港元同業拆息上升並且拉高資金成本，將會對港股產生一定壓力。

（istock）

上一次金管局啟動入市干預的周期是在去年5月12日，隨後大約半年的事件內，大部分時間美元兌港元都緊貼7.85水平，金管局頻繁買入港元干預，直到11月開始港股反彈，11月初隨著美元指數回落，港元才重新轉強，但也沒有觸及7.75的強方保證。

不少業界朋友對此前的市場復甦預期比較樂觀，但現實是復甦需要更長周期，此外，仍存在不少細分行業數據不如預期，故而增加了短期環球資金重新調配及相關壓力。目前市場仍處於聯儲局加息周期，進一步加息將影響香港市場資金流和資產價格變化，預期3月、6月較大機會都加息25個基點。在此背景下，因聯儲局加息預期存在，在聯繫匯率機制下，若然香港被動加息，對港股不利。另外，最近部分本地券商暫停開設港美股賬戶，短期影響亦不能被忽視。不過，港股存在估值優勢，今年內地經濟復甦力度較大，有利拉動上市公司盈利空間。

始終，金管局干預外匯市場屬正常情況，港股在農曆新年前後創出反彈後新高，資金或有套利意圖而流出，會否導致金管局長期干預則需要繼續觀察利率走向，一般來說港元弱的時候，這種干預會比較明顯，資本市場也需要進一步整固。內地和香港的經濟基本面依然為復甦，但外圍波動的情況在所難免。

從聯繫匯率的邏輯判斷，若匯率持續貶值到了弱方保證的水平，聯儲局卻因通脹原因無法減息，港元利息亦將無法下調，港元拆借利率仍有機會再次被提高。隨著港元拆借利率上升，港元將從弱方保證上回升，港股隨即將會再次承壓。







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