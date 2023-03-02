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內地在周初公布宏觀前瞻性數據，明顯高於預期，其後A股及港股一度大幅飆升，港股重上兩萬點的水平。不能否認，內地經濟復甦進一步確認，港股亦迎來大幅反彈。參考國家統計局3月1日發布的數據顯示，2月份内地製造業採購經理指數（PMI）為52.6%，較上月上升2.5個百分點，連續2個月明顯上升，為近幾年的新高。與此同時，兩會臨近，兩會行情某程度上亦產生正面的情緒。

自今年初開始，市場上落波動。港股走勢受兩大因素影響，一方為內地經濟復甦節奏，另一方為聯儲局加息預期變化。從1月底開始，後一因素佔上風，美國加息預期重新升溫導致恒生指數明顯調整。在2月中前後，美元指數反彈，港元更一度再次觸碰弱方兌換保證的水平。

（資料圖片）

隨著數據顯示內地經濟復甦較為明確，港股在本月初開始明顯反彈，內地PMI數據比市場預期強，拉升了市場氣氛，而中資電訊類股份有新產品拉動了科技股反彈，投資者也對業績有正面預期。不過，未來利率變動因素依然是不確定因素，投資者在樂觀情緒中，對此還是不能忽略。

對近期港股調整，美債利率上升為主要考慮因素之一，負面情緒始終會逐步被消化。目前，內地防疫政策不斷優化，疊加「擴內需」政策，某程度上可提振消費意願，支持消費的提振，有利消費者信心指數從低位回升。待企業盈利復甦的預期確定後，再隨著内地經濟同步復甦，港股仍存樂觀預期。

從布局上，內地亦有不少報告，當中較值得關注的是兩會三大投資方向。首先、穩增長概念，當中涉及地產龍頭及地產銷售竣工鏈（家電及家具）。第二方向為疫情防控優化放鬆「擴內需」概念，當中涉及可選消費（黃金珠寶、服飾等）、必選消費（飲料及超市）、醫療保健（醫療服務、器械及創新藥）。最後一個方向是「重建」以及海外流動性改善的改變，當中涉及互聯網平台經濟類別。

筆者估計在兩會後，一系列政策將陸續釋放，而内地第一季度經濟在信貸投放的帶動下有望實質性回暖，兩會更有望釋放更多提振經濟的政策及舉措。港股市場在近期歷經震盪調整後，氣氛有望改善，投資者可積極留意兩會概念的發揮。









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