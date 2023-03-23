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目前，環球資本市場依然波動。港股在中國經濟復甦因素的支持下，加上業績因素，起到一定的穩定作用。不過，在環球投資者注視下，聯儲局依然加息25點子，並無停止加息，更無減息，反映通脹壓力存在。息率因素，加上環球銀行業危機對資本市場帶來一定的衝擊。

筆者在周初接受多家媒體訪問，有業界朋友認為，港股實名制買賣是否另一市場震盪的觸發點？筆者並不認為，隨著港股實名制實施，減少了市場違規行為的出現，未來交易將更為合規。對於港股市場而言，港股實名制旨在提高交易透明度，杜絕虛假市場造市情形，有利於香港監管更有效地監察市場，降低部分香港券商融資交易風險，從而加強香港市場的穩健發展，助力香港作為世界級國際金融中心的建設，此政策對港股長遠發展絕對有利。

（AP）

至於銀行業危機，此因素則較為複雜，雖然在瑞士政府及當地央行等相關機構的斡旋下，瑞銀集團同意收購瑞士信貸集團，各國央行也全面加強貨幣互換的合作，以穩定市場。

在合併信息公布後，資本市場起初並未完全領情，銀行股更拖累恒生指數一度跌破19000點之後，1月底開始至今調整時間已經接近兩個月。展望未來，挑戰仍存在，危機並未完全解除，部分投資者布局依然偏謹慎，始終擔憂銀行業危機繼續擴散，銀行股東和債權人利益都受損。

投資者擔心，除了瑞信以外，其他各國大小金融機構會否受到影響，故此各國央行加強貨幣互換合作的聯合行動，以穩定業界。不能否認，瑞信事件暴露了現有金融業上市公司的資產安全問題，涉及不少隱藏的未披露信息，瑞信規模龐大，後續對資本市場的一系列影響均不能忽略。

在監管機構以及同業的協助下，歐美銀行的流動性危機短期暫緩，擠兌風潮有所平息。但近期密集的銀行負面事件將促使存戶儲蓄從中小銀行轉向高信用級別的大型銀行。在這背景下歐洲央行仍在加息，美聯儲3月議息會議同樣繼續加息，不能完全排除歐美銀行危機在未來繼續演化的可能性，在不確定性仍未消彌的背景下，投資者依然需要警惕環球銀行業對資本市場帶來的潛在持續衝擊。







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