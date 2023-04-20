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國家統計局近期公布內地最新經濟數據，第一季度GDP經濟取得了不錯的起步，同比增長4.5%，兩年複合增長速度達到4.6%，若二個季度GDP維持兩年複合增長速度不變，上半年GDP同比增長將達到5.8%，全年經濟增長速度較大機會超過約5%的目標。

目前，內地居民消費意願略為回暖，但距離疫情前仍存在一定的差距，提供復甦增長的空間。在復甦次序方面，餐飲等消費增長最為明顯、其次金銀珠寶等可選消費增長亦不俗。非常明顯，在早前受疫情壓制越明顯的消費品，疫後復甦的彈性越大。

（istock）

針對固定資產投資領域，增長速度略為放慢。在結構上，基建延續高增長速度，反映政策對經濟復甦提供了較強的支撐。另外，製造業投資在高位開始放慢，工業企業利潤和產能利用率同步下降。不過，信貸為製造業投資提供了較大的支撐。仍需留意，房地產投資則較為弱。

在製造業投資各個行業中，中游增長速度保持在高位。由此可見，自年初開始低利率環境和信貸對企業投資的傾斜，對製造業投資起到了支撐作用。在房地產投資方面，受制於房企融資困難等因素，今年地產由銷售領域到投資領域的傳導並不如以往一樣順暢。

目前，內地民間投資弱於整體投資，但當中製造業投資的部分數據並不太弱。估計主要是受到地產和商貿零售等第三產業的拖累，導致民營房企投資下滑幅度遠大於整體。參考數據，目前內地第一季度房地產開發民間投資下降，拖累民間投資增長速度達5個百分點。因地產投資約佔民間投資的三分之一，故此負面影響幅度較大。此外，疫情中受損較為嚴重的部分服務業亦屬民企較為集中的行業。

最後，內地生產領域表現平穩，在不同的產業當中，黑色、有色、汽車等行業增長速度有所改善。未來估計將持續較為理想。從趨勢上，消費在第二季度中傾向進一步復甦，五一傳統旺季或呈現更高彈性。需要注意內地第三產業投資與相應的就業的配搭，參考3月份內地數據，16至24歲人口調查失業率達19.6%，僅勝於去年7月，而當時存在疫情叠加畢業季因素。若然通脹率維持低位，有利相關產業投資及就業情況。從政策角度出發，如何吸引外資、以及化解地方化債問題將會是今年重要的正面因素，始終外資的投入對相關產業鏈價值和出口將帶來若干拉動作用。

整體而言，內地第一季度數據明顯強於預期，但在經濟結構仍需要持續優化。無論如何，第一季度的經濟增長為第二季度的經濟發展奠定了鞏固的基礎。







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