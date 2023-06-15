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筆者早前接受央視訪問，討論美國利率走勢對國家貨幣政策的影響。美國最新通脹低於市場預期，一系列最新數據均顯示通脹持續降溫，聯儲局宣布暫停加息，為去年3月展開加息周期後，連續上調十次利率後，首次按兵不動，符合預期，同時發出收緊政策傾向的訊號，未來仍有加息的機會。

目前，聯儲局需要平衡通脹及加息，貨幣政策重心仍在對抗通脹，但貨幣政策正逐步關注經濟增長、就業與通脹影響的平衡。就調整政策利率，主要針對約束經濟達至足夠限制性，是聯儲局實現其政策目標的主要目的。

（istock）

美國上月通脹放緩，5月按年升幅是逾兩年以來最小，對未來利率走勢存在重大啓示。不過，即使維持利率不變，但由於聯儲局官員擔心通脹居高不下，數據若然逆勢而行，年內利率趨勢仍有變數。

5月通脹數據對美國家庭而言是一個好消息，不過，核心通脹壓力仍大。經過連續10次會議加息後，數據令聯儲局今次放弃加息。不過，即使維持利率不變，但由於聯儲局官員擔心通脹居高不下，或導致局方釋出準備年內再加息的訊號，一旦經濟及通脹未有於短期內顯示出放緩跡象，局方可能會再加息。

若然美國停止加息，投資者需重新調整他們的投資組合，將現金從避風港分配到風險資產，美元指數將會下跌，對其他主要貨幣（包括人民幣）的匯率將會逆轉，若然聯儲局暫停加息。投資情緒將會明顯轉變，離開美國債券和美元，再轉投股票。

若然美國加息周期結束，人行在考慮內外平衡的布局下，國家流動性政策將會更有彈性。美元吸引力下降，資金從美元及美債流出，人民幣資產吸引力增加，在潜在資金增加流入中國的情况下，人行將有更大的貨幣政策空間，而不會影響內外資金流向。從國家內外平衡角度出發，意味著未來資金利率有進一步寬鬆。

目前環球經濟增長放緩，前景存在挑戰。此前，因應美國加息周期延續，壓縮環球流動性。若然，美國停止加息，環球流動性將有所改善，在匯率走勢上，美元將會走低，投資者將逐步調整投資組合，將現金從避風港分配到風險資產。若然聯儲局暫停加息的信息確定，美國債券和美元避風港角色將會終止，投資者將轉向股票。







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