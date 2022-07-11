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此文成於上周五(8日)，7月8日，傍晚5時45分。當晚有美就業數據，市場紛認為唔知就業數據如何，唔敢郁，故上周五的港股下午市，幾是死蛇爛鱔橫行唔乜郁，這是可以理解，因為要等數據嘛！上周五，唔郁，等；本周三(13日)，又有消費數據，又唔郁？又等？

日日都有可以左右大市的數據、事件，如日日都是明日等明日，明日何其多，分分鐘等到年卅晚收爐都唔使炒。對投資者言，投資決策永遠是個理性的推估(educated guess)，所以才有巴菲特的投資金句：「人人貪婪我恐懼，人人恐懼我貪婪」，其意是，當眾人不理性地貪婪，我要理性地恐懼，當人人不理性地恐懼時，我要理性地貪婪。投資成功與否，在乎理性與不理性。

今文是記錄筆者對未公布的上周五美就業數據前的一個估量。

(iStock圖片)

市場看重上周五的非農就業數據，是因為市場這次對這個數據是十分矛盾。又希望就業數據好，那就可擺脫衰退陰影，但通脹就不會下，美儲局要加息75點子。但又怕數據不好，即是衰退會來，美儲局或會不用大加息，加50點子已夠，息重對股市的壓力可紓緩。

今時市場認為最好的就是職位增長是在17.5萬至25萬個，5月的職位增長是39萬個。

思考1：如新增職位由5月的增39萬個，跌至6月的17.5萬至25萬個，是否反映經濟已大幅放緩。話之佢衰退與否，無工做就無消費，美國經濟有逾75%是來自國內消費，這個職位大減會否使失業者要碌卡度日，但碌得幾耐，如到9月、12月都無工做，又已碌爆卡，則美國內消費就可以驟然而止，經濟可以斷崖下跌。

思考2：伴隨新增職位的增長減少，失業率應會上升，美儲局預期今年失業率是3.7%，明年3.9%，2024年是4.1%。鮑威爾謂4.1%的失業率已十分好，屬歷史上的低水平，因此，未來數月，以至未來兩年，4.1%失業率是個重要數據。一旦升穿，即是美儲局爆煲，會認定美國經濟危，要減息、放水來刺激了。失業率在4.1%下時，美儲局在緊縮方面仍鷹樣。

6月的失業率估是3.6%，如已一躍至3.7%即今年目標，美儲局要震一震，要考慮要不要加75點子息。

思考3：炒股是民心所向，當然這個民心未必一定是符合實情。市場一度將年底美息估在3.25至3.5厘，當經濟數據稍差時，又傳美儲局不會大加息，又估年底美息會在3至3.25厘間，但近日又估會回上至3.25至3.5厘間。

因此，在未有大經濟情況變化前，如十年美債息低見2.8厘就是過心雄，在十年債息在3.5厘就是過悲觀。上周四，美10年債息就由2.8厘升回上3厘區，美債券市場是估今次的美就業數據會不太差，故美儲局有加75點子息的誘因，還是他們炒高了，買定保險？

思考4：就業數據之後，市場仍要看香港時間本周三晚公布的消費物價指數，上月，市場估5月CPI是8.3%與4月齊平，但卻爆冷，升至8.6%。但今次筆者傾向估未必再大爆上，因為亞馬遜、Target等超市已開始大減價來清倉過多的存貨，這會拋低一下其他民生物用價，但汽油價就一定會升，直到CPI是到9%區。

思考5：如市場真如筆者所估而發展，則今次的就業數據非主角，反之本周三的消費物價指數才是美經濟終極之戰。

思考6：一個奇怪現象是，無論市場對就業數據估中與否，市場指數是會於數據公布後，六小時見回下，原因？市場對後市未敢樂觀。

市場之所以不敢樂觀，是因為市場看淡大圍經濟的發展，走筆至此要有結論，咁即是點呢？

話之美就業數據好與壞，後市未敢樂觀，所以港股上周五午市已也死蛇爛鱔了。

為支持筆者這個未敢樂觀的看法，就引用兩位淡友的觀點供參考。



橋水基金創辦人Ray Dalio在一次視頻解釋為甚麼美國在2022年起會發生大崩淡。

他說若以下這三個情況重複出現，美國就危：

1.製造大量債務及以印銀紙的方法把債務貨幣化；

2.政治鬥爭；美國政黨受民粹主義影響，政客毫不妥協，不惜任何代價，只求政治勝利，卻進一步令貧富懸殊，機會更加不均；

3.大國衝突；二次大戰後，由強國話事的世界新秩序帶來了和平及繁榮。他指出，1945年，美國擁有世界上八成的金錢、半個地球的GDP，軍事力量更是壟斷全球，但到有能力抗衡的蘇聯出現，世界便進入冷戰時代。

Ray Dalio強調，QE並不能提升生活水平，錢除了是交易媒介，也有儲值、保值的作用，但貨幣供應愈多，會令它愈不值錢，一個人負債變成了另一人的資產。他憂慮美國會出現滯脹(stagflation)，屆時沒有足夠「真錢」重建烏克蘭、負擔軍費，以及支持環保、IT等領域上的發展。

筆者以前指出過，今時的通脹，跟1970年代的通脹有別，諾獎得主、世銀前首席經濟師兼紐約大學教授Paul Romer是樂觀的，因為今時通脹跟70年代的通脹有別。

Romer指上世紀70年代，市場普遍預期通脹穩步拾級上升，但今時預期通脹屬暫時性，總會回落，並不會像70年代的通脹脫韁野馬般失控。他反而建議，現在要力求經濟持續增長，以及彌補暫時性的增長缺口。

市場有滯脹的憂慮，Romer認為滯脹會否出現，很視乎市場怎反應。他以選美為喻：若人人都覺得選美勝出的就是最漂亮的佳麗，那麼冠軍自然就會變成最漂亮；同樣道理，若人人都覺得某人是某個人，那人亦會成為每個人心目中的某人。滯脹也一樣，這是預期的效果。

Romer認為，通脹未必不是好事，因較高的通脹可收窄工資差距，讓較低收入的人追上來。至於刺激經濟的措施，他指不妨借鑑1990年代，採取較進取的刺激措施，例如增加基建開支，增加就業職位，讓有能力又願意工作的人追上來。

名義利率與通脹平行，但實際利率才真正影響投資，他建議聯儲局要謹慎，避免過度反應，遏抑通脹。

有悲觀有樂觀，你的理性評估為何？

https://img.etnet.com.hk/column/images/stories/335/2022/07/20220711sikpea03.jpeg

後記：以下寫於上周五晚上10時半就業數據公布後，新增職位30多萬個，高於市場預期約10萬個職位（圖一至圖三）。據此美儲局會認為美經濟仍好，可以放心加息。如本周三消費物價指數又升，則美儲局7月27日應加息0.75厘。

債市似估中就業職位勁增，於上周四(7日)已由2.8厘區，升逾3厘，就業數據公布後，所有美息均升，準備美儲局加息了（圖四）。

美股一如過往六次公布就業數據一樣，無論市場估中還是估不中，都會先跌下，上周五亦不例外。

結論：第一：炒數據，要看債息，因為債市市場大場內精明的腦袋多，內幕消息多。第二：不用長篇分析，反正市場上變化因素多，一切的理論，分析在實際市場前，都是廢話，包括筆者上文，炒數據，不是要決定市升與跌嗎？

以前六次都是不論數據好壞都跌，今次亦不例外。下次呢？我會賭懶理分析，買跌！！！好笑？狗上瓦坑有條路嘛！

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。







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