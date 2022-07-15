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美6月CPI爆升至9.1%，市場一般會講是40年來高位（圖一），於是加息一厘的呼聲大出，但加息是否能遏到這次美通脹？治病要查病根，治通脹也一樣，要先找出推動今輪通脹上升主因為何。

圖二指出，今次通脹率勁升是交通一項，第二個大推手是住房。

圖三反映交通一項在美通脹推力方面，自2013年以來一直是小角色，只在2021年後才大幅急升。而住房一項，在推動通脹一直持平，亦是在2021年後才升多些，推動力遠遜交通項。

(iStock)

交通項包括甚麼？新舊車價及相關服務（不包油價，見圖二）。2021年，因為芯片短缺，汽車出產量少了，加上美國疫情放監，買車人多了，賣車者（不是產車者）趁機加價，咁交通一項就升、升、升。但到近日大幅回下，因為加息了、衰退了、失業了，買車人少了，故交通一項價回下。只不過拜登和鮑威爾唔好彩，這個回下，不能在6月1日就出現，才致有9.1% CPI。如果美國衰退擴散，美消費者人人撳住荷包，不大買車，又或新舊車供應多了。賣車商存貨一多，要削價求售時，這個6月CPI的大推手，推到手斷後，這個9.1% CPI，會否就是頂了！

圖四反映美儲局未加市場估會加的一厘息時，交通一項已回下。如8月公布的7月CPI回下，是因美儲局7月加息之功，還是交通項在整個7月都下跌所致？

加息不能解決美通脹

要美國CPI回下，尚要有幾方面的價格要回下。圖五是自2017年以來美國通脹主要組成部分的變化。

一、服務費用，如醫療，升得最多，美國人的醫療費用能否大降？怕不能，因為美國這個醫療價都是高的。

二、最近數月美能源價升，推動通脹，拜登要降美油價，不用去沙特乞油，只要不送飛彈予烏克蘭便可以，當然亦要不再制裁俄羅斯那日產1,100萬桶的油。沙特就算俾你乞到泵油，也不可能每日泵多1,100萬桶油，此即，這個通脹推力，降不了多少的。

三、食品與能源之外的貨物價自2021年起又升，原因是特朗普加關稅嘛。這個關稅不是由中國廠家付，是由美國入口商加了貨價，由美國消費者付。減晒所有關稅，回到2020年時啦！這方面推升的通脹率就可回下。

四、食物，對不起，點都難降了，因為近年又大雨，又酷熱浪，又大雪，美農產產出下滑。另環球農產價升，想再吃平米，困難了。

加息能解決美國的通脹嗎？應不能，要解決美通脹上升壓力，要白宮政府修心養性，不再動干戈。和俄羅斯傾下，買俄油；和中國傾下，降關稅，當然尚要務實些，回歸農田，多產糧。至於怎降低到美國的醫療費用，我無計，你呢？

加加減減，降通脹推手力一半已是好好，但美通脹率想回至之前的2%至3%區，發夢；回一半見4%如何？Ooop！之後美息要企3%至5%，應是走唔甩了，各位執生。

前晚美CPI爆升，市點走？見圖六。走勢是否與圖七的三月走勢基本相若？這個狗上瓦坑路，又建一功，詳見昨日本欄文。

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。







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