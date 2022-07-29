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Post Fed Rally，中文意譯是息後升，意指美儲局議息公布後市會升。

（iStock）

前日在「午市閒談」已提出今時無論美儲局是加息1厘、0.75厘或0.5厘，市場都會出現V彈。而在昨文（28日）《美儲局會做乜》亦提出會V彈，這個不是估，是看歷史。圖一是今年美儲局在3月、5月及6月加息後標普走勢，的確是議息會後，升的機率較大。但如以當時即日市道計，連同今次加息，是每加市都升：

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日期 加息（%） 納指100升幅（%）

16/3 0.25 3.70

4/5 0.50 3.41

15/6 0.75 2.49

27/7 0.75 4.30

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Bespoke Investment做了個統計，在2022年，如果在美儲局議息公布日時持股，只計3月、5月、6月議息會，未計7月議息會，是可以有6.8%收益，但如果一直持股，反會共蝕23%，市場是否失智？

不一定，因為在債券市場，一個有極多聰明腦袋及超級電腦監控的市場也一樣。以十年美債息及以議息前3日走勢（3日，是市場預估美儲局的議息，並作出準備的日期）會找到自1990年以來總共有845日這個3日期，共有540點子的上升，與同期另外的8,500個交易日對比，十年債息有共510點子的下跌。

傳聞證實 大市或跌

為甚麼會如此，一個簡單的答案可能是：市場是炒預期，傳聞時買，傳聞證實時沽。

不過升後又如何？Morning after就頭痛，跌！6月如是，5月如是（圖二、三），7月會否也如是，今天大家就知。

7月的議息帶動了：





•金升（圖四，因為鮑威爾放鴿，話未必要再大加息。）

•短息跌（圖五，以兩年期計，因為又不用大加息嘛！）

•美滙跌（圖六，因為又不會大加息嘛！）

這次加息，是否受到市場歡迎？不是，因為淡友要大冚倉，市場上講是Most Hated Rally，必然的，淡友又輸一鋪。

但淡友不必太灰心，因為前晚鮑威爾的記者會中，有兩句值得留意。

•Somewhere, sometime可以不用加太多息。

•以後不再出利率趨向指引，死火，點估呀，但鮑威爾又提示：6月的點陣圖可以為未來的息率走向提供指引（圖七、八）。哈！咁彈弓手都得嘅。

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。







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