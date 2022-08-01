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7月28日，中央政治局會議，分析了當前經濟形勢，部署下半年經濟工作，會怎做了。

財聯社將會議的11個重點表列出來（見表），如認為有不少「中文」是你看了，但看不懂，是因為港人對國內官方文字認識不深，要些解畫，例如：

在目標方面，是「力爭」最好結果，並沒有定出紅線、死線。因為中國幅員廣大，基礎力不一，不可以定出個甚麼的幾%、幾%目標。故就是「力爭」各自盡力做，不用攀比，這可以鼓勵不做浮誇的面子工程。

在擴內需方面則是「用好政策性銀行新增信貸和基礎設施建設投資基金」，此即要拓大地方建設。

房地產方面仍堅持房住不炒，保交樓，這兩方面是有矛盾的，但估計各省市縣會各出奇招，見下文。

(CNS資料圖片)

中央在調動各方積極性方面，就有明確指令，要求經濟大省挑大樑，有條件省份要力爭完成經濟社會發展預期目標，揸大放小，以保有效促經濟。早在7月7日中央召開的東南沿海省政府主要負責人座談會時指出，沿海五省市要繼續挑起國家發展、穩經濟的大樑，發揮保障國家財力的主力作用。

有評論認為中央仍在喊口號無實則，唉！14億人，960萬平方公里，經濟基礎千差萬別。不放權讓地方去做，仍以為中國仍是50年代的計劃經濟，就是忘記了中國在2000年時已不叫「五年計劃經濟」，而是「五年『規』劃經濟」。

中國今時面對的經濟困難是明明白白的，任澤平的幾張統計圖說明一切（圖一至圖三）。管理中國是不易的，只能叫「力爭」，再不能「一定」。中央只能給政策，如何落實，怎落實，有幾多成效，要看各地方、各級官員的執行力。

阿媽叫你返屋企吃飯，你次次都聽嗎？14億人，960萬平方公里何嘗不是，只能祝願政策好，執行得好，中國就好，中港股市才能好。

各省市縣出招穩樓市

小縣城放大招！買房每套最高補貼4.5萬，不限戶籍、套數！多地「鬆綁」誠意滿滿。

近日，浙江省麗水市遂昌縣住建局發布了購房契稅補貼和購房補貼實施細則，其中提出，購買新房的按購房合同總價的2%給予補貼，補貼最高不超過4.5萬元／套。遂昌縣住建局表示，本次購房補貼政策不限戶籍及購房套數。

另外，浙江省舟山市也提出買房給契稅補貼，單套補貼最高不超過3萬元。

此外，河北省衡水市、浙江省台州市和蘭溪市等多地住房公積金政策鬆綁，包括提高最高貸款額度、下調首付比例、對三孩家庭有優惠等。

業內人士認為，目前全國房地產市場仍然處於調整期，行業的全面復甦仍需時間，預計短期內仍將有更多地方發布創新型政策，釋放更多置業需求。

其中，在契稅補貼方面規定，在2022年7月1日至2022年9月30日期間，購買商品住宅的，按房產交易契稅留存地方部分100%給予補貼。在2022年10月1日至2022年12月31日期間，購買商品住宅的，按房產交易契稅留存地方部分80%給予補貼。

遂昌縣購房補貼每套最高4.5萬

在購房補貼方面規定，凡在2022年7月1日至2022年12月31日期間，購買新建商品住宅的按購房合同總價（不含車位、柴間等）的2%給予補貼，補貼最高不超過4.5萬元／套，產權登記後不因面積變化而多還少補。凡在2022年7月1日至2022年12月31日期間，購買二手住宅的按購房完稅憑證記載的購房金額總價的1%給予補貼，補貼最高不超過2.5萬元／套。

細則要求，以購房人為申領人，一房只能享受一次補貼；購房補助申領後，購房人原則上不得撤銷網簽備案，若有特殊原因確需撤銷的，則應先行辦理補助退回手續；政策執行期間，同一套房源進行一次以上交易的，只在第一次交易完稅時享受補貼。

遂昌縣住建局表示，本次購房補貼政策不限戶籍及購房套數。購房契稅地方留存部分具體比例為完稅憑證實繳額的80%。購買新建商品房的網簽備案時間以網簽系統顯示的備案時間為準，並在政策執行期內通過資金審核後可申領補貼。所購房屋為規劃審批建築設計用途為車庫、柴間（儲藏間）等用途的配套用房，即使《土地使用權證》《房屋所有權證》《不動產權證》中登記為住宅的，不納入本次購房補貼範圍。上述補貼僅發放給購房人，即交易的買方。

中指研究院指數事業部市場研究總監陳文靜表示，今年以來，已有約60城市打破傳統政策調控手段，發布創新型舉措，從支持多孩家庭、鼓勵投靠養老、一人購房全家幫、租賃破限購、鼓勵團購批量購房等方面維穩市場，促進剛需和改善型住房需求釋放。目前全國房地產市場仍然處於調整期，行業的全面復甦仍需時間，預計短期內仍將有更多地方發布創新型政策，釋放更多置業需求。







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