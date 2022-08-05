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未來之前，怎知佩洛西來不來？記者問白宮國家安全發言人John Kirby這問題，Kirby答，佩洛西如去，會坐軍機去。

美國金融市場，已為可能出現的「大戰」先跌了下來，圖一、圖二。事實上，美國傳媒報道了解放軍的五個軍事反擊（圖三），簡括言是：

(1)The minimalist approach/最低消費

解放軍佔領金門、馬祖，以及太平島。

(2)Hybrid warfare/立體戰

解放軍空軍與海軍「入侵」台灣海空，封鎖通訊，台軍被迫反擊，相互或爆衝突。



(3)Serious attack but no invasion/狠打但不「入侵」

導彈飽量打擊，使台北政府崩潰。



(4)The Full Monty-a proper invasion/全開打並佔土地

啟動斬首行動，擒捉台北政府官員，佔領台北。

(5)Worst Case(short of nuclear)scenario/最壞情況

軍民目標一起打，台軍民大量死傷，全佔台灣。

(iStock)

嘩！中國人打中國人？你以為是你美國佬打敘利亞人、伊拉克人、伊朗人，無兄弟情誼、無人道呀！北京和解放軍怎會做這五件事？不過，這就是美國佬生安白造的抹黑宣傳。

北京和解放軍怎做了，以下是網上一個分析。

圍島軍演測試美國底線

看到國家對此次佩洛西的整個行動，愈思考愈發覺深不可測，是一盤大棋，因此只想借您的平台談一談。

第一，國家這次前期造勢，聲調拔的很高，主要想達成三個目的:

其一，為了把佩洛西架火上烤，讓她不得不來，因為她不來，後續所有的棋都沒法走。

其二，為了讓白宮和美國政府發聲，割裂佩洛西的行為不是美國政府行為。

其三，造成一種態勢，類似於對付香港黑暴，讓牛鬼蛇神們都亮亮相。

第二，為甚麼國家讓佩洛西降落台北松山機場？網民都很失望，又讓台灣自嗨一波？原因也有三，而且我愈思考愈發現這步棋太牛逼了。

其一，國際政治講究站理，如果解放軍直接攻擊佩洛西專機，根本站不到理上，因為白宮已經對佩洛西的行為進行了割裂，後續根本不好收場，甚至在國際上會對中國造成極大的不利。甚至我都懷疑，佩洛西來台灣本身就是有美國背後的大佬放的魚餌，引誘中國攻擊，把柄就是佩洛西的老公，從而逼迫佩洛西來的，所以4月的時候，佩洛西「戰略陽性」一把，但是之後頻頻爆出她老公的醜聞，背後大佬逼迫她來當誘餌。沒有美國軍隊明目張膽進台灣，中國對美國出手是不站理的，後續對整個計劃都是極為不利，甚至是被美國牽著鼻子走。

其二，中國的這次下的棋最重要一點就是佩洛西一定要來台灣，而且也一定要安全離開，原因是，台灣問題是中國內政，明面上和美國是沒有關係的，中國為甚麼要和美國打？就像好多台灣網友說甚麼，大陸不敢和美國打，就敢拿台灣撒氣之類的搞笑言語，我就想笑，真想大聲告訴他們，中國內政和美國有甚麼關係！！！只有佩洛西來了，又走了，中國才能在國際上站住理，你做初一，我做十五，才會有後續的棋，並且是國際上沒辦法譴責中國的棋。

其三，打掉佩洛西和伴飛驅離佩洛西都不能，因為驅離的話只是掙到面子，不會得到裏子，還會錯失幾十年來，下一步棋的最好機會。如果是打掉佩洛西的話，面子掙一晚上，裏子賠不知道多少，而且還會給收復台灣帶來無窮阻力。

第三點，圍島軍演。在佩洛西飛機降落大概15分鐘之後，這則消息一出，突然恍然大悟原來棋眼在這裏，而且愈細思，愈是輰快，真是好一齣明修棧道，暗渡陳倉，只想拍手稱快。原來之前外交部的發言，國防部的發言，甚至習拜打電話的時候，都是在做一場大戲，就是要把吊門拉到那麼那麼高，好在全世界面前丟個面子，為的就是能順理成章的圍島，而不會有強大的阻礙，因為我打佩洛西我不站理，但是我圍台灣島演戲，是我自己在自己地盤上，是佔理的。最關鍵的是，美國也沒辦法硬氣的指摘中國單方面改變台海現狀，這是重中之重。至於為何要圍島軍演，而不是直接打，我的分析有三點。

其一，解放軍有個很牛逼的戰術叫你打你的，我打我的。佩洛西來台灣是你美國出招，我不去打你佩洛西，那麼你這招就是打在空氣上，我解放軍順大勢圍島，這就是改被動為主動。主動的單方面改變台海現狀。

其二，圍島是對美國底線的最好測試，你美國軍隊敢不敢來？敢來可以名正言順的打，而且我方佔理，因為我們在自己的地盤上軍演，是我們的內政，你美軍憑甚麼來？你美軍不來，就是對島內2000多萬台灣百姓的最好統戰，上兵伐謀，攻心為上，太厲害了！！！

其三，圍島計劃，可以說是中央瞬間的反應，說明這步棋本身就是中國的應對，而且是上上策的應對，圍台灣有第一次，就會有第二次，甚至可能就是新常態，而且大家想一下，台灣是個島，不是烏克蘭，圍住了，能撐幾天？到時候一旦美軍不敢來，或者來了被解放軍逼退，台灣島內2000多萬人還會有甚麼信心？到時候，圍個兩次，或者把這次圍島時間延長一下，3、5、7天的，到時真的是兵不血刃就可以逼著台灣老百姓自己掛五星紅旗了。



總之這次局面推演一下，真是中國共產黨幾十年的布局，甚至從96年之後，就已經成形的布局，之前不停的譴責譴責，換來的就是他們放出了佩洛西這個誘餌，以為中國會咬鈎，結果他們自己才是魚。哈哈哈哈！從今天開始，台海局勢從此逆轉，台灣再也不是中國的軟肋，以後我們從被動徹底變為主動，只會聽到白宮發言人，不停譴責中國單方面破壞台海現狀的言語，而又拿我們毫無辦法。

另外，現在最關鍵的是佩洛西要在8月3號安全離開台灣，整個計劃就是完美了。我最擔心美國狗急跳牆，先想辦法犧牲掉佩洛西好換來藉口，如CIA暗殺佩洛西嫁禍給中共，有了藉口，才有大勢，希望中央能有對策。

中美開始有冷戰

治大國若烹小鮮，急不來，要慢火燉的。其中一燉是禁一些台農產和水產入口至大陸，但最有制約力的是不出口砂至台灣。這些砂是風化砂，直徑在5毫米左右，要沒有其他雜質，是要來造芯片的硅物料。台灣芯片公司逾九成「砂」是來自中國，而台積電等造了全球芯片的一半，如今一禁，台、美均受制，稍遲Apple應要發下聲吧。

之後怎了？

中美會開始有冷戰，但不是美俄式的冷戰，會有幾冷，走著瞧。



今周全講中美政治，大國博弈，決定股市去向，焉能不講。

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。







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