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今年環球大旱，對今年末及明年的糧價會有大影響，糧價將升，用粟米、穀物來飼養的肉牛，其價亦將升，豬肉價亦如是，此即今年的食品通脹將升。

歐美不少土地已乾涸（圖一），CNN報道部分意大利農夫會失去八成農收。

在法國也相若，上月法國降雨只9.7mm，即0.38吋，7月的降雨較1991年至今減少了84%。是自1961年以來最乾旱的，法國是世界上第四個小麥出口國和第五大玉米出口國。

全球旱情嚴峻 缺糧推升通脹

德國也旱，萊茵河水位已降至危險水平，而萊茵河河運是承載了德國河運的八成量，河運不暢，德國經濟將滯。

德州的Dallas可作為美國西部乾旱的代表，Dallas已有67天無雨，較2000年的85天無雨有得比。德州有24.7萬個農場和牧場，不少牧場要提早屠牛。因為飼料不夠，結果是2023和2024年時美國的牛肉供應有斷層，肉價將高踞不下。

旱，並不是不常見，但歐美旱成如斯，是少見之事，結果？

2023年環球人類將缺糧。

為甚麼要講糧？因為這觸及通脹及人道危機。通脹，傳媒多報道，但每11秒，就有一位小孩因營養不良而死，就少有人知，你今時知道了，請由自己做起要惜食，亦要教導家中小孩惜食。

十分無奈，要繼續講錢而不講人命，小孩之命！

食不足不是只出現在非洲，在美國加州也發現。

在加州的亞馬遜倉庫員工發起罷工，原因是：

「We're not making enough to save anything……If something goes wrong with my car, I don't have savings. I can't afford to eat healthy food. I have to buy chicken nuggets or noodles,」 said Sara Fee, a lead organizer of Inland Empire Amazon Workers United, who sorts packages at the air hub.

他們入不敷支，致食不好，車無錢修，病無錢醫，故他們要求（圖四）：

資方總回應，叫他們用Gas Buddy去省錢（圖五）：

亞馬遜工人罷工發展後續如何，待發展，但可以肯定，美國工人的工資好歹也要上漲，亞馬遜為轉嫁成本上升，其貨價亦不得不漲。不利美儲局去遏通脹。

除了糧食外，美國的棉產亦因乾旱而失收。德州是種棉大省，圖二是德州乾旱圖，美國農業部，估計棉產會跌1,257萬包，是近十年來最低的，故期棉價格升（圖三）。美儲局要遏通脹又頭脹了。

中國的旱情也是嚴峻的，長江黃河上游已乾涸，有幸長江、黃河上中游之前築有不少水庫，亦有南水北調輔助，但估計今年秋糧是會較以往少收了的。

《紅星新聞》報道了，8月15日國務院新聞辦談國民經濟，國民經濟綜合統計司司長傅凌暉表示：初步預計，今年早稻產量和上年相比，基本相當。秋糧是全年糧食生產的大頭，目前各地晚稻等秋糧作物已基本完成了播種，江西、湖南、湖北等地晚稻基本栽在適播期。根據初步調查，今年秋糧播種面積有所增加，穩定全年糧食生產有較好基礎。從長勢來看，根據遙感長勢監測顯示，當前玉米、中稻、大豆等主要秋糧作物長勢和去年基本持平。

傅凌暉稱，但也要看到，南方持續高溫導致部分丘陵崗地和「望天田」等灌溉條件較差的地塊受旱，華北、東北降雨導致局部作物倒伏和農田積水。根據中國氣象局預測，今年我國汛期氣候狀況總體偏差，極端天氣事件偏多，旱澇災害較重，呈現出「兩頭澇、中間旱」的態勢。8、9月份是秋糧產量形成的關鍵時期，要密切關注自然災害、病蟲害等對糧食生產的影響，重點要抓好農業防災減災，加強田間管理，紮實開展病蟲害防控，確保秋糧穩產豐收，全年糧食產量穩定在1.3萬億斤以上。

希望中國憑著以往建了的水利建設，能安度今年的旱情。

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。







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