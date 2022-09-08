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昨日（7日）有兩則新聞，啟示了能源與匯在今時的經濟發展，起重要作用。

1。昨文指出，歐洲電價貴，不少工廠執笠會益了中國。昨早就有歐洲的鋁廠要減產，原因是煉鋁要用大量電，電價貴，成本增，產品無競爭力。反之中國的鋁廠就可執雞，故中國鋁業（02600）、中國宏橋（01378）產鋁者，股價升了，只要歐洲電價一直貴，中國產鋁者就可以一直執雞。

歐洲政要近日頻訪中東以求油、氣，昨日卡塔爾回應之，他們絕大部分出口，已被簽了長期合約，剩下可供歐洲的不多。長期簽了卡塔爾（或其他中東賣油郎）油氣者為誰？九成是中國。早起的鳥兒有蟲吃是對的。

2。昨日中國海關統計，8月份中國進出口增8.6%，其中出口增11.8%，進口4.6%，貿易順差5,359億人仔，即794億美元，擴大40.4%。只將貿易順差銀碼列出，是因為數字太多，會為大家造成噪音，有需要才用知。數據一出，分析者齊話，較之前數月差咗喎；中央要做嘢喎，哦！做咗啦！

中央會否是昨日才知這些數據？相信在十日前，中央已看到出口勢頭走下坡，所以近周，人民幣匯價就貶，在8月22日已降一年期LPR至3.65厘，5年期至4.3厘。

降息是減輕企業資金成本，貶匯是助企業出口競爭力。

成效如何，要看之後數月的進出口表現了。

今時環球經濟是比爛少些，不是比好一些。在美息美匯高企時，非美貨幣的經濟都在爛，中國經濟有三頭馬車：投資、消費、出口。

中央已公布了一系列的基建投資，要見成效需時，一如N年前建高速公路、高鐵、橋，要到今時及之後才見到怎帶動到國內經濟。

在刺激消費方面，已推出汽車、家電的刺激消費政策，在樓房方面就棘手，要時間來拆彈。

在刺激出口方面就有多方面的考慮，不能光單方面減息、貶匯。

昨天提到中國的企業可分為兩大塊，有中高端的一塊，表現仍可，不然就不會有今年的出口增長。但另一塊是勞工密集的低端企業，他們對出口貢獻較細，但就僱用了很大量的勞工，保住了這一塊企業，就是保住了中國的就業。

要保這些低端企業，平資金成本，合適的人匯水平，是助他們出口，亦即生存的前提。這些低端企業出口的競爭者是東盟諸國，他們的匯價已跌不少，多了匯價上的競爭力。

人匯是不可能跟這些東盟貨幣貶至同一水平，因為人匯貶太多會刺激到更多資金外流，亦使進口價上升，及有輸入通脹壓力。

中央在人匯該貶多少，是要踩鋼綫，要小心地挺過去，要挺多久，估計要挺兩至三年，挺到美息回下為止。

昨文已講過美國是怎樣用美息美匯的升跌來剪非美貨幣國家的羊毛、韭菜。今時美國加息是有點非理性的，美其名是要遏通脹，但我們知道美通脹的成因是供應鏈斷裂，及油價上升（因制裁俄油）而來，加息是解不了這兩個結。今年6月前，美儲局對加息仍是鴿，是落後於形勢，但之後就大幅超前了。筆者認為這個轉變，不是認知改變，而是將美息、美匯變為政治工具，要剪非美元貨幣國家的羊毛，而更是要剪中國這隻大綿羊的羊毛。只要中國經濟垮下，一直以來的美息美匯剪羊毛操作就可再行。

人仔結算貿易 環球去美元化

為甚麼中國要挺兩至三年？

如美息不用加這麼高，而強加上去，美國經濟會挺不了兩年便崩潰。如果美儲局再加碼收水，則美國的資金供應會快速枯竭，因為歐洲又退市，不會有太多資金去買美債，其他非美元貨幣國家自顧不暇，亦不會多買美債。賣油郎是最疊水，但俄羅斯一定不會買美債，中東諸國如跟中國安排可人民幣結算，則這些國家也少了美元去買美債。剩下來的，是日圓去買美債，但當日財政官員昨日已警告日匯跌過快時，即是今時買美債的日投資者，可以在美匯回軟，即匯回升時，這批日投資者，就會賺息蝕匯。

中國今時有3萬億美元外匯儲備，如分批減持，撐兩三年，而又如出口仍保持一定增長，則新賺來的美元又可撐多些時間。在今次美國剪羊毛行動中，中國可以拓大與非美元國家的人仔結算貿易，使這些非美元國家避開被美國剪羊毛，俄羅斯就已著了先鞭，這個人仔結算一旦成規模，就起了環球去美元化的結果。

兩年後，美國又屆總統大選，當兩年後，中國仍守得住，就到美國要考慮是否仍要高息高美匯。為甚麼要考慮？多種原因，通脹不去，經濟不濟，國債又增，還有內戰？

今次美息美債的剪羊毛行動，對中國是個大考驗，守得了，就是在匯市上再打了個上甘嶺之役。戰情不會輕鬆，有幾慘烈就不知。但首要的是出口OK，有出口，就是有補給，可以戰養戰，不被打趴。

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。









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