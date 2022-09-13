加入最愛專欄 收藏文章

市場一直擔心人仔見7，不好，怕人匯會如1996年泰馬貨幣崩盤，將二、三十年的經濟成果，一鋪輸了予老外。會嗎？先看圖一。

圖一紅線區是人仔見7的時期，分別是2008年、2016年、2019年，這三個紅線期，跟圖二的美匯圖是相關的，都是美匯處相對高位期。這是正常的。因為，匯，是兩個國家貨幣價錢的對比，美元強人仔自然弱，人仔強美元自然弱，圖一、二中的圓圈位。

對炒股佬言，更值得留意的是，當人仔見7時，上證指數都處於相對低位，當人仔自7區回下（即人仔轉強時），上證指數就回升。一個很粗疏的觀察是，人仔見7，好吖，因為當人仔之後回強，A股就會升。今時人仔見7，以至破7，對A股言，即是黎明前的黑暗，要見到黎明，今時最重要的，是活下來，挺過在消退中的黑暗。任正非最近在華為講話，說華為在未來兩、三年，最重要的是活下來。以任正非的高瞻遠矚，他說的要挺兩、三年，講的可能不只是華為，而是整個中國。

挺過人仔7，有甚麼黎明？

2008年，雷曼爆破，世界製造業受創，但中國的家電、手機，就以白菜價搶佔了世界市場至今。能搶佔世界市場，是因為中國自80年代開放，外資、內資一齊投資於中國的消費品、製造業，幹了二十年，有了基礎。一到人仔見7，即外匯有了競爭力，出口就加了Turbo，猛衝了出去。而世界當時經濟貧乏，價廉質可的中國家電、手機，就廣受歡迎，為中國賺了大量外匯。

2016年，美國意圖縮表，美息亦上升了，人仔再見7。那時中國重工業中的機電、通訊業都發展起來了，華為、中通等就是在那個時期打了出去，出口又賺一筆。

2019年，中國的新能源產業亦成熟了，聯同之前的中國產品亦借人仔見7，出口又來匯價上的競爭力，擴張了世界市場。就算有特朗普的升關稅打壓，中國貿易順差愈見加大。

由此可見，從之前三次人仔見7，中國的貿易出口，都可以拓大。為之後的A股上升，提供了經濟基礎，即公司盈利上升。股市要升，不是靠中央支撐，而是靠公司自家盈利上升才可。

(CNS資料圖片)

前三次人仔破7後，中國外貿好，之後A股好的歷史，會否今次重複？應該會，但今次複雜多。

2008年的人仔見7，不是人仔貶值見，而是人仔升值時見，人仔在2007年見7.7，2008年雷曼爆破後人仔升值至7。在2008年11月，中國出4萬億救經濟，A股遂升。這次無乜好談，要談，就是中國當時太好心，無法，溫家寶太好心。

美國由2008年放水，放至2014年，水浸全世界。美國亦開始部署其割羊毛以補其國內之創傷，讓大量資金流入中國，中國外匯儲備由之前的2萬億美元，升至4萬億美元。在一年之內，引出A股的大時代，由二千點升至五千點（圖三Δ位）。接着美息便借縮表而升，美匯亦升（圖二Δ位）。中央驚覺了，便立時強令股市去槓桿，引爆A股泡沫，這次中國輸了，耗了1萬億外匯儲備來趕走熱錢炒家。

美國同時亦借菲律賓搞局南海，搞個南海仲裁法案出來，並派兩支航母來南海撐場。中央亦不示弱，將僅有的三支艦隊，全拉到南海，火箭部隊亦毫不掩飾，部署開打，這是中美近代最近開戰的時刻。接着是美國縮沙自溜走了。

另方面，美國奧巴馬亦拉着東盟搞個TPP出來，想將中國踢出世界經濟圈。十分好彩，特朗普上場，要undo一切奧巴馬的大計，自動退出TPP。中國便借機上位，另立東盟，美國輸了。

在2016年這次人仔見7後，中央就作了連串部署，以防美息、美元又來剪羊毛。

1.訂出個人每年只可有5萬元的外匯兌換額；

2.2015年8.11匯改，將人仔與美元脫怮勾，改與一籃子貨幣掛勾；

3.對國內的閒錢，為免流竄亂消費搞高通脹，便開始放樓房業，將閒錢吸引去樓市，這亦造成了今時的樓房問題，要拆彈。

在2018年特朗普加華貨關稅25%，中國其中一個反制措施，是讓人仔貶值20%又見7了，將美加關稅之害中和了。

總結前三次人債見7是：

（一）2008年一次是矇查查在升值中見7，

（二）2016年一次人仔見7，是被美國偷襲了，花一萬億美元外儲換來了教訓，中國記得這個痛，也記得這個傷疤，建了前面講的一系列的防禦公事和改革，除了有金融改革外，亦提出了中國2025、一帶一路倡議、人仔國際化、大力發展高尖產業、強火箭軍、建航母、擴艦隊等等，因為2016年美國南海搞局讓中國認識到，強盜可以打劫，不武裝到牙齒不成。

（三）2019年特朗普的貿易戰，中國主動將人仔貶逾7，試出了中國之前的備戰尚可，中國出口暫打不死，但……

2010年奧巴馬講過一句：如中國人要過上美國人的生活水平，全球的資源都支撐不了。

意思是要中國人的生活水平不能跟上美國人？這個大白人沙文主義，就是中美摩擦的主軸。

接下來中美之間會怎了？

2021年3月中美在阿拉斯加有火藥味十足的會談，中國外長楊潔篪表示美國沒有資格居高臨下同中國說話，與中國打交道要在相互尊重的基礎上進行。

這是第一次中美外交上的火併，接下來的數次中美外交會談，都無建樹，枱上談不來，就枱下來較勁。人仔見7否，也是此中的一個較勁。

俄烏戰起，美國一直想迫中國選邊，但中國就不選邊，因為中國今時仍未準備好跟美國硬幹到底，其中一個考慮應是金融局。美國踢俄出SWIFT，中國更要加馬快建出人民幣圈，稍後習近平訪中東，如能促成賣油郎肯接受人民幣結算，一旦協成，中國定要盡量維持人民匯率的穩定，至於穩定在7、7.2還是6.8，看環球匯市。一般言，一國之匯，如在6%上下浮動，就算穩定。如中央是以6.8為中心，上浮3%便是7.004，下浮3%，便是6.596。如是以7為中心，上浮3%是7.21，下浮3%則是6.79。情況就有如港匯以7.8為中心，可在7.75至7.85間波動。看圖一，可見人匯在2015年後是在6.25至7.25區間波動的。要自2015年起計，是因為在2015年8月11日人匯有匯改，跟美元脫勾，而轉跟一籃子貨幣掛勾。

不要小看這個改與一籃子貨幣掛勾的功用，今時人仔貶約8%，但人匯籃子中的日圓貶逾18%，英鎊，歐元都貶逾10%，一拉之下，人仔竟是繼美元之後第二強的大國貨幣。這個有點不好，因為環球對貨品需求弱時，你家匯強就會失去匯價上的競爭力，尤其是日圓貶18%那麼多，試想在汽車售價上，日本車就可較中國汽車平多10%了。

為甚麼要說車價？因為在下一波的中國出口熱點貨，可能就是新能源汽車，這點容後談。

在2015年之前人匯會是個純匯市問題，在2015年，尤其是今時，人匯已再不是個純匯市問題，而是被美國武器化了。中央會以7，還是哪一個水平為其防綫，不是我們投資者能關心得來，反之要留心的是人匯7元後，在之後的A股升市中，有那些板塊會做好，這以後談。

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。







【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動