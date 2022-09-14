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筆者第一本由《經濟日報》二十多年前出版的投資書，有一章是講英國百年貨幣購買力跌去96%，故貨幣一哥位，讓了予美元。今時陳鳳翔博士更細說英國與英鎊的沒落，炒鎊者宜留意。英之後，美又如何？歷史可為鑑。

（iStock）

黨魁選舉，只需八萬票，卓慧思當選，成為英國首相。數萬人決定了一國首領，這個數目大約就是兩個香港屋邨的人口總和，嘉湖山莊加美孚新邨。不討論其選舉制度，到底是她好運？還是國運（或女皇）遇上剋星？

英國換相看沒落英國

（圖一）五個世紀前，英國恍如海盜冒出，16世紀販賣非奴；17世紀擊敗西班牙晉身海洋帝國，成立東印度公司進行貿易掠奪；18世紀與法國進行七年戰爭，從而取得北美的加拿大；隨後，雖然失去獨立的美國，但侵略亞洲奪得大馬、緬甸、文萊及中國的香港，屬地遍布全世界，成為並不光彩的「日不落國」。

通過戰爭崛起的大英帝國，亦在戰爭中走向下坡。一戰軍費虛耗，國力轉弱；二戰後一哥地位被美國取代，殖民地紛紛獨立，先是澳紐、愛爾蘭、加拿大等，繼而是南亞、中東和東南亞，相對香港回歸祖國已是最後的一個。今天，僅餘一些開曼群島等小島。

下台的約翰遜，成名靠2016年推動脫歐公投，但手法卻是散播謠言，假傳繳費歐盟，虛設千萬難民由歐轉入，一個完全不像傳統紳士的領袖！難道國之將亡，必有妖孽？離職前，對影響民生的惡性通脹，不作治本的勸戰，而是火上加油，三度前往烏克蘭。

接任的卓慧思，西方媒體誇讚為鐵娘子，標題是「對中國態度強硬」。奇怪！有趣！一個國家大勢將去，關心的竟不是焦點問題：（圖二）英聯邦王國失去女皇的凝聚力？脫歐後進一步被孤立？蘇格蘭獨立再公投？GDP續沉於印度之後？美國主人的失智？

國家元首治國，不正視民生。到底英國首相服務於美國總統，還是自己國民？就算換了首相又如何！

英國換相看沒落英鎊

國家前景茫然，貨幣去向更是晴雨表。

（圖三）回顧歷史大循環，大英帝國全盛期的侵略，加促了貿易往來，付款貨幣自然是宗主國的英鎊！

第一幕，英鎊稱王。三百多年前英鎊面世，約一百年前成立「英鎊集團」，英鎊被用作貿易結算。數年後升格為「英鎊區」，行使法律約束力，要求出售黃金和外匯等收入予英國。到此為止，也是英鎊最鋒芒的年代，往後的日子，拾級而下。

第二幕，英鎊戰敗。兩次世界大戰期間，貨幣競相貶值，國際動盪。英美戰後商討國際貨幣體系，分別提出「凱恩斯計劃」和「懷特計劃」。美國擁有全球四分之三黃金儲備及強大軍事實力，美金自然擊倒英鎊（著名的布雷頓森林體系），當上全球盟主。

故事未完，主戰場的歐洲需要資金重建，美國「馬歇爾計劃」提供援助，美元屹立皇位，英鎊再退。

第三幕，英鎊衰弱。到了70年代，美國黃金儲備不足，美元無力再與各國滙率掛勾。歐洲成立新的歐洲貨幣體系，英國當不了領頭而離開。單薄弱積的英鎊，面對來者不善的又是美國，縱容下的索羅斯對冲基金於1992年發動狙擊，英鎊身受重傷。

第四幕，英鎊殘陽。屋漏偏逢連夜雨，2008年引發金融海嘯的美國，這次則從嚴跟進，但埋單結果卻出人意表，最大輸家竟是英國，全球用家的LIBOR利率定息，在美國追究下於去年底結束了生命。（註：LIBOR原是在倫敦同業市場制定和更新，但被指控作假而最終下架。）

今年上半年數字顯示，在清算系統的SWIFT紀錄上，英鎊在貿易支付上跌出十大。追隨美國對俄羅斯制裁，英鎊率先被唾棄（圖表四）。（註：在整體支付上，英鎊暫時仍排在前列，但佔比也在減少。）

第五幕，英鎊滅亡？這種猜想有點過分，但世界經濟重心東移，東南亞取代英國，十大貿易清算幣取得四席位。更重要的是，美國作為最緊密的盟友，可惜在歷史上看不出應有的道義！交錯朋友、信錯人可能是死亡的另一重要源頭。

70年代一英鎊官價兌16港元，今時及之後？兌10、9、8、7……港元？

歷史巨輪是客觀及無情，國策錯誤，英鎊和英國會被輾過，是不爭之實！

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。







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