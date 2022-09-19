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人仔破7，不少老外就看人仔怎可成世界儲備貨幣，先看看有個Morning Brew台的綜合看法。

今時中國也是全球貿易大國，無論進口及出口都多於美國或歐盟（圖一）。當全球有八成半央行都熱衷於持有人民幣資產的情況下，但人民幣卻未能成為儲備貨幣，確與其經濟增長，並不匹配。

美元為主要儲備貨幣

在全球經濟衰退及不明朗的陰霾下，美元成為投資者的財富及資金避難所，使美元近日不斷造好（圖二）。二次大戰後，44個國家包括英、法、加、澳洲、日本等，透過布雷頓森林體系（Bretton Woods System），制定處理環球貿易及金融事務的方案，並協定美元要與黃金掛勾，有需要時可兌換黃金。隨著時間推移，各國都樂意以美元作國家儲備，因他們知道，幾乎在任何時候，持有的美元都可兌換黃金。其後乾脆以美元為主要儲備，而美元便順理成章，獲各國默許成為國際貿易的交易貨幣。

時至今日，美元在國際貿易上，往往會比當地貨幣更受買賣雙方歡迎。自70年代布雷頓森林體系分崩離析，美國開始在沒有黃金儲備的支持下，只講「信用」印鈔以來，雖然一直有人質疑，美元捨棄黃金支持，會令它變得一文不值，但美元成為國際通用的貨幣，其實非關甚麼制度或某國際組織官方指定為必須使用，而是它根本就獲國際市場普遍接受（包括其相對穩定的匯率）並選用，令它成為國際貿易及大宗商品買賣的最佳貨幣。

事實上，美元符合了作為世界儲備貨幣的四項條件：一、公平價值；二、廣泛流通；三、幣值穩定，以及四、獲國際廣泛接受。更重要的是，美元這種儲備貨幣可作為全球最大經濟體--美國的稅收，而稅收則可用於資助美國的軍費。

簡單問大家一個問題：如果今天老闆可讓你在本國貨幣以外，任擇一種貨幣作為薪水，你會選甚麼「元」？撇開外遊、「返鄉下」等感性的因素，從實際考慮，可能你仍會選美元。由此可見，美元在一般人心中受歡迎的程度。

做儲備貨幣著數多

其實，成為世界儲備貨幣到底有甚麼「著數」？由於國際貿易通用，普遍受各國歡迎，儲備貨幣的匯率會較其他國家貨幣的匯率穩定，匯率風險較小，經濟也可免因當地貨幣匯率不穩而受到衝擊；對外國投資者來說，儲備貨幣的資產也會比其他貨幣的資產吸引，有利於吸引外資投資到當地經濟。美國聲稱有全球最具生產力的勞動力，其實不是因為當地勞工所受的教育、勤奮程度等真的比其他地方更高、更特別，而是當地企業有更多資本投入生產設備，從而提高了他們的生產力。

貨幣霸權靠兩招？

有人說，中國正進行邁向世界貨幣霸權的長征，企圖取代美元。又指中國正以最簡單的一招，讓人民幣走上國際舞台，並成為儲備貨幣，就是透過貿易。作為世界工廠，大家身上、生活上，都少不了「中國製造」的產品，而中國生產商也必須從外國進口原材料、燃油、機械等，以上進出口貿易。若中國要求以人民幣交易，便可讓更多人認受人民幣的價值。

另一個更直接的方法就是透過「一帶一路」合作，與沿線相關的發展中國家合作，投資基建、經濟等普惠項目，而有關國家則需要以人民幣償還項目債務。有人警告「一帶一路」是債務陷阱，將令中亞、巴基斯坦、孟加拉等國陷入債務危機，而解決的方法是這些國家以人民幣作為儲備。

(iStock圖片)

此外，有人亦指俄烏戰事令中國（人民幣）受惠。今年6月，俄羅斯在西方國家制裁之下，普京仍與其餘金磚四國（BRICS），即中國、巴西、印度及南非的領袖會晤，更指與其餘四國的貿易躍升近四成（38%）。意味著西方國家對俄的制裁不但無效，而且還促進了俄與其友好國家的貿易合作，包括燃油，其中不少便以人民幣交易。因此，有人便指美國制裁俄羅斯，反而影響了美元作為世界儲備貨幣的地位。

除了在政、經、文化上與美國有緊密聯繫的西歐、加拿大、澳洲等國家之外，其他國家為了對冲或分散一旦遭美國制裁，自己又以美元為儲備的風險，而有兩手準備，另謀緊急儲備（emergency reserve）。而中國也樂於與這些國家進行更多貿易合作，從而進一步提升人民幣的國際地位。

外匯管制是障礙

那麼，中國希望人民幣取代美元，成為新的儲備貨幣這目標可以實現嗎？或許不可實現，因今時不會有很多人會捨美元而選人民幣。中國為了穩定規劃中的經濟發展和匯率，現仍實施資本（外匯）管制。

自10年前起，內地民眾每年資金轉移（外匯）上限為等值5萬美元，嚴限人民幣流出，也防止民眾在國際市場兌換人民幣，以免令人民幣貶值。去年6月，中國更把人民幣匯價從3年高位，拉回較低位，以維持其出口的競爭力。無論是限制民眾轉移人民幣資產，還是透過外匯操控或管制，都將令人民幣較實際價值過高或過低。

老外看人仔作世界儲備貨幣之路荊棘重重，一言括之是：No Way，無門。

明天講「門」在何方及人匯可以跌幾多。

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。







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