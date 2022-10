加入最愛專欄 收藏文章

今晚(13日)美CPI又是全球矚目。上個月市場估會是8.1%,公布為8.3%,於是市場反艇。今晚筆者估開細,原因?

1. 消費者無錢啦!

美國消費者是靠碌卡來應付高通脹下的消費,雖然美國工資有上升,但升幅追不上物價/生活費用的升幅,結果就只好碌卡。

今年首8個月,美國消費者平均每月碌了310億美元的卡數,碌碌下,卡數會愈碌愈大。卡數不同銀行貸款,舊債未清,新債免問。卡數只要清到利息,新債仍可碌碌碌,卡數是個滾雪球般可以愈碌愈大(圖一)。

今年8月美國的卡欠數調查增加了18.1%,達322億,年率化,是年增8.3%,322億卡數,是高於市場預期的240億增長,估低了,是因為7月的卡數增長稍放緩,只增6.8%。而在2019年疫前,這個增長率只為3.6%,與工資年增長率是相若,才不會有碌爆卡之虞。但如8月增長率是18.1%,年增長率是8.3%時,就是超於年工資增長率,亦反映美國人可能儲蓄已被花光光,不能不靠借靠碌卡度日,這個「借」總有個限度。8月的卡數據,在10月初才出爐。

美儲局主席鮑威爾一直謂:「households are in very strong financial shape」(美國家庭財務形勢好),果真?

美國消費者如計入卡數、學生貸、車貸、房貸,共有債務16兆。債台高築仍可視為財務形勢好,要先有借有還,並要準期還。不過據Lending Tree這個機構數據:

1)32%的持卡者在過去6個月都是遲找數;

2)為甚麼遲找數?61%持卡者謂無錢找數。

碌卡度日有兩個掣肘:

1)卡有個消費上限,不可碌爆,一爆,就只好紮炮;

2)卡數還不到,會被收卡。

美國就業前景將轉劣

2. 打工仔失業啦!

雖然10月公布的就業數據是叫利好,但美國打工仔的就業前景將轉劣,職位空缺,大減了110萬份空缺(圖二)。減額最多的是在醫療和社福業(減23.6萬個職位)、服務業(減18.3萬個)和零售業(減14.3萬個)。

一直以來,市場多關注新增職位的增減,少談職位空缺。事實上職位空缺是就業前景的探射燈,如職位空缺減至零時(當然這不大可能),這代表甚麼?代表打工仔可揀的工少了,是就業市場轉黯淡之兆,雖然今時美國仍有一千萬個就業空缺。但已是自2021年10月以來最少空缺的,如再惡劣發展、發展下,美國打工仔就不大好過了。無收入或少了收入,怎有勁消費?物價能不下?

有謂一葉知秋,這亦或許解釋了為甚麼9月的新增職位是自2021年4月以來最少的(圖三),老闆要縮皮呀!

3. 房價跌

推動消費物價指數上升的一個推手是美房價升,但在加息壓力之下,美國20個城市的綜合房價都跌啦(圖四)。房價跌,租金價也跌,美工人薪金與租金的鉸剪差愈來愈大,租金也只好跌。

4. 通脹預期回下

剛公布的紐約聯儲局調查顯示,美國消費者對未來一年的通脹預期有回下(圖五)。為甚麼通脹預期有回下?因為消費者預期他們的家庭消費會回下(圖六),消費者估自己會慳啲使,即是撳住荷包。人人慳啲,消費與物價都可望回下。

5. 其他

油價回下了(雖然之後會升),二手車價又跌,新車價又跌,這都不講了。

綜合以上,所以就估今晚美消費物價指數會開細。

昨日港股低位回升,如果今晚美消費物價指數又開細,咁,周五時,港股會點呢?

不過,又唔好咁開心,還要留心隻百厭星君:英鎊與英債。唉!點解會咁進退失據㗎,英金融業果真氣數盡?

