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瑞信銀行利率策略主管波扎爾（Zoltan Pozaar）以準確預測逆回購市場的動向而聞名。當短期利率稍有變動，他的報告便會被視為「市場指南」，是一位「市場波動的先知」，甚至「恐慌預言家」。

Zoltan Pozaar是瑞信銀行利率策略主管，號稱「市場波動的先知」。（圖片來源：騰訊網）

波扎爾曾任美國聯儲局及美國財政部官員，金句是「金融市場裏有許多謠言，你需要自己用心鑽研真相，辨識真偽。」他在最近的一篇文章《戰爭與產業政策》中指出，戰爭形式多元化，除了我們熟悉的飛機大炮常規戰之外，戰爭也可在網絡、太空、深海等空間進行。

（iStock）

特朗普率先發難

近年的中美博弈，在技術、物流及大宗商品上展開全面的經濟戰爭。在技術的戰線上，中美之戰率先揭開戰幔。2018年，前美國總統特朗普掀起貿易戰，之後美國著力打壓中國高科技行業，甚至幾乎限制所有中國製造的產品出口到美國。至今已有千多間中國企業，被美國列入制裁清單，其中半導體產業是重災區。

今年8月，拜登簽署法案，下令芯片巨企要「二選一」：要在中美之間選址設廠。選美國，便會有美國政府補貼；選中國，便會被禁用美國技術。今時這種做法，已從半導體，蔓延至新能源、醫藥、稀土、紡織等的產業之中。

此外，全球產業鏈在中美博弈、新冠疫情，以及俄烏戰爭之後，已經發生了徹底的改變。《戰》一文指出，過去30年，世界大致和平，國際政局較為穩定，而大國產業鏈分為以下3個：

(1)便宜人力：美國吸引全球移民，通過移民來保持本土服務業低廉人力的成本，以促進經濟增長，例如在矽谷，就有相當多的中、印的「數碼農民」在為美國互聯網企業打工；

(2)便宜貨品：中國一直憑藉成本優勢，成為「世界工廠」，源源不絕地為世界，特別是美國，提供價格低廉的產品；

(3)便宜能源：俄羅斯廉價的天然氣持續為歐洲國家，包括德國等，提供能源支持。

中美、俄歐反枱了

這3個巨大的產業鏈涵蓋了中、美、俄、歐4個全球最重要的地緣政治勢力。在和平的狀態下，歐洲向俄羅斯支付歐元，美國則向中國支付美元。便宜的能源、人力和商品，造就了世界的低通脹和經濟繁榮，使到全球產業鏈出現「明斯基時刻」（Minsky Moment），即在信貸周期或景氣循環中，資產價格大幅下跌。在長期的經濟繁榮中，資產價格上漲則會導致投機性的貸款增加，而過多投機所產生的債務卻會造成投資者現金流緊絀，即資產所產生的現金流，不足以支付債務需要的利息。

俄烏戰爭爆發，俄羅斯停止向歐洲輸出廉價天然氣，導致歐洲能源價格和通脹不斷上升。歐洲天然氣價格已升至去年同期的5倍！工業、經濟受累，「俄歐合作體系」宣告破裂。

於是，在全球幾股最重要政治勢力的衝突中，產業鏈包括工廠和物流，面臨斷裂的危險，而今時全球最大的危機涉及大宗商品，這將為環球經濟衝擊更大。

美國為了阻止中國崛起，即使暫仍沒有其他國家可代替中國，生產便宜貨品以滿足美國市場的巨大消費需求，而帶來高通脹，美國也在所不惜，繼續與中國博弈，甚至「脫勾」、「去中國化」，令重構全球產業鏈，更困難重重。

《彭博》：美100%衰退！

《彭博》最近斷言，未來一年，美國經濟衰退的機會高達100%！比之前的65%，已是最後警告，但拜登則認為「美國經濟非常強勁」，不會陷入衰退；即使出現衰退，亦很輕微，《彭博》無疑已摑了拜登一巴。

事實上，美國樓價已開始下跌，企業裁員風也勁吹，包括微軟、Xbox、Edge等巨企，瑞信已下調了對微軟預期，並指是20年來，個人電腦最陡峭的下滑。Meta及Google雖口硬，聲稱不是裁員，而是「減」員，大家心知肚明。至於金融企業如大摩、高盛等，同樣風雨飄搖。美國諮商會一項調查顯示，受訪CEO中，有98%認為將衰退，13%更認為嚴重衰退，總之愈來愈悲觀。

看來，似乎不必等企業財報，不必等疫情過去，大家都會知道，美國乃至全球經濟將是怎樣的一個面貌。美股至今已蒸發了9兆美元，預計美國失業人口將高達100萬，期望通脹衝擊下，經濟可以軟著陸？對不起，有專家指11次有8次都是硬著陸，即經濟衰退，失業率飈升，但今時美國人似乎因「衰退疲勞」--聽得多「衰退」，麻木了！三分一美國人，涵蓋所有年齡層沒有準備，也不儲蓄，不會為未來生活綢繆。

美國發動這場影響世界的經濟戰爭，不惜打出「七傷拳」損人傷己，也不管本土通脹令美國人處於水深火熱；對中國，這場戰爭關乎國家發展，一定會奉陪到底。誰勝誰負，將決定誰能構建新的供應鏈體系，從而主導全球下一個經濟新秩序。

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。











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