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今周一（10月25日），港股一跌千點，成交逾千六億，跌穿13年前位，好友血流成河。此血跌，原因為何？筆者於10月26日文認為是台海戰雲急，大戶「備戰、備慌、備錢銀」。但原來是只中副車，主車是淡鱷又想來撕噬港股，但阿爺頂住。

阿爺點頂住？有古講。

10月25日，淡鱷只是在「山、林、風、火」應用上「風」勢。山林風火，是筆者十N年前看黑澤明的《影武者》電影有悟而來，詳細不談了。「山」是不動如山，即只觀望伺機；「林」是靜雞雞部署，要如林深不知聲；「風」是已不能靜雞雞，隱藏不了，或要發動攻勢，就要快、快、快如風。到短兵相接，就要迭加火力，攻烈如「火」。

（CNS）

淡鱷一般要求有逾30%的收益，不然就收益與風險不相稱。以在10月25日的16000點起攻計，要攻到萬一點才會收兵。

為甚麼是10月25日才起攻，而不是之前？(1) 二十大未揭盅，風險不知；(2) 10月25日是周一，如隔周末便起攻，中港易布防；(3) 志在期指結算，打閃電戰好了。

10月25日，開市15分鐘，沽盤勁盛。「風」嘛，一舉攻陷所有好友防線，結果好友棄甲曳兵，跌去千點。

這只是「風」，還有「火」。

10月25日，A股開市前半小時，人匯突下插至7.30，半小時失600點子，明顯是有人在密謀偷襲（圖一）。為甚麼要偷襲人匯？如果偷襲成功，港股分分鐘又要跌千點，兩天跌去二千點，見萬四時，大澳順叔、筲箕灣三姑都會沽出床下底貨。之後再跌多二、三千點，淡鱷便可收工去開香檳。但淡鱷10月24日一郁條尾，阿爺就拉警報。

你淡鱷在8時前狂沽人匯，阿爺是否去接貨與你硬撼，暫不必，一切金融戰都是攻心為上。

你淡鱷8時沽，外匯管理局就於9:00，即港股期指開市前15分鐘，公布有31個月都未用過的調高「跨境融資宏觀審慎調節參考指數」由1上調至1.25。這個「跨境融資宏觀審慎調節參考指數」是乜東東，相信不只不少老外淡鱷不識，就算是國內炒家也不識。只可以講，人行、外匯局的工具箱有不少工具可以用來修理淡鱷。

調高參考指數是打人民戰爭

這個「跨境融資宏觀審慎調節參考指數」是限制國內有資格借外匯的企業的借外匯上限，當是1的話，即是係企業都可以借1元外匯，當是1.25時就是企業可借多25%。這即是打人民戰爭，不是外匯局、央行跟你打。這就不叫干預外匯市場，美國佬無聲出，話中國操控外匯（日本央行干預市場就得，中國就唔得）。

雖然借外匯不是一朝便借到，但當全國企業都可以端起大刀長矛時，淡鱷就要考量考量，去不去打次人民戰爭。

事實上，見到淡鱷縮沙了。10月25日，淡鱷再攻不下港股，港股可以喘定。

到10月26日更多淡鱷明白可以葬身於人民借外匯的戰爭時，又冚多一批，仲唔冚？到10月27日，人匯反轉一升千點子。所有在25日、26日沽人匯的都瓜咗，而在24日沽港股的也因港股彈升而無乜肉食，港股10月期結也就在相對平穩下結算了，有關攻防圖看圖二。

當特首李家超在10月25日講已對港股波動巨大，做好應對準備，是否已收到阿爺風（圖三）。

你可以謂筆者作古仔，但是否似層層，如不信，你試為圖一及圖二的人匯、港股變化講個原因我聽。

今時炒港股，不少人仍看前晚美股。唉！Out啦！看前晚的，不是美股，是美息。仍看美股，而不看人匯是落後於炒鱷認知。

1998年索羅斯大鱷是攻港匯港股，因那時A股、人匯對港股的影響不大。但今時不同了，恒指成分股中，不是有六、七成是跟人仔有關。人仔弱，這些股在港的股價也弱，這就是近日港股持續走弱原因。因此淡鱷也要跟上形勢，先攻人匯，人匯垮了，港股自然垮。這就是為甚麼在10月25日A股開市前，人匯突弱600點子，這是前所未有的急跌。其意不在攻陷A股，淡鱷有幾多A股可沽，可以郁到A股吖。更何況，俾你估到A股，要匯錢出來，容易嗎？

但攻港股就不同，港股一直是外資淡鱷的提款機嘛。淡鱷在10月25日沽人匯沽港股，其意是在10月28日期結，如果玩你五日，可以有三成收益，好過搶。

不信這個10月25日的Magic Touch，好，帶你回2008年的10月，恒指在當年

10月22日跌5.15%；

10月25日跌3.55%；

10月26日跌8.3%；

10月27日大跌12.7%；

10月28日恒指回升，隨後一年恒指漲了130%。

歷史是否高度相似？希望今次真真真似。10月28日（今日）及一年後，恒指是否會升，還要升130%！！！發夢都好。

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。







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