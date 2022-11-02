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今時美國「債務貨幣化」，是央行直接印鈔買國債，壓低市場利率，令到貨幣總量增加，造成通脹。長期通脹配合債務貨幣化，造成低利率，就可讓實際利率變成負數，給儲蓄存戶及國際投資者加了無形的稅，讓政府逐漸脫債。經濟學家稱之為金融抑制（Financial Repression）。過去，政府的確可透過這方法降低國債。

(iStock圖片)

現代貨幣理論（MMT）中，並沒有國債。MMT認為，政治所有花的錢都是100%印出來的，只要預算好花多少，便印多少，根本就毋須發行國債。MMT認為，今時國債大部分都是歷史遺留下來的，它只是貨幣發行和銷毁的記帳方式，以及政府調節利率的工具而已。

如要買債，MMT指他們的模式是印錢買回全部政府債券，利率是零。因為政府毋須為自己公民或債券投資者買債，也從來都不應該用「先收稅，後支出」的模式。如果入不敷支才去借。央行買債、收稅，都是銷毁貨幣，剩餘債務便變成赤字。

MMT的理論似乎更接近現實。今時美國決定預算，發行國債、花錢，然後在公開市場買回國債。因為法律規定，不准央行直接從政府處買債，所以央行只能夠在市場買回部分國債，這樣做其實是創造貨幣。現時美聯儲持有6萬多億美元國債，美政府負債近31萬億美元，約20%。換句話說，政府每花100美元，就有20美元是印出來的。

認為財赤負債捨本逐末

MMT手段是印鈔及加稅，通過花錢刺激經濟，創造福利社會：消滅貧窮，全面就業，收窄貧富差距。MMT支持者認為，財赤和負債數字的關注是捨本逐末。政府的財政預算及經濟體系可比喻為兩個「水桶」。平衡預算就是政府花多少，稅收就多少。如果政府花90元，稅收是100元，那就有盈餘，這是國（財政預算）富民（經濟體系）窮。如果政府花100元，稅收只有90元，就有10元赤字，但經濟體系卻「盈餘」10元。

MMT認為，錢應放在經濟體系，所以不必理會赤字、國債。MMT指當代社會的問題非因印錢太多或太少，而是需要令經濟體系發揮生產總值最大化。如有人失業，並不是生產總值最大化，這稱為經濟怠惰（slack）。印鈔可增加社會需求，「藏富於民」，是對社會的投資。MMT建議，政府甚至直接提供保障性的工作，達致全民就業。

MMT認為，只要貨幣總量不大於社會最大產值，就不會出現通脹。政府可以投資於科技、基建，提高生產效率，讓生產總值最大變得更大，從而令「水桶」也變得更大，便可印更多鈔票，填滿它--MMT終極目標之一是填滿「水桶」。

MMT認為，印鈔可以直接分配資源，例如支付醫療和教育的開支，花錢在窮人身上。另一方面，向富人徵稅，「劫富濟貧」，從而調節貨幣總量。MMT認為，直接印錢、花錢，比「先收稅，後花錢」的方法更直接而有效。

MMT支持者批評，政府既然可印錢買軍備，發動戰爭，又或資助其他國家，甚至建幢政府大樓，為甚麼不能印錢去解決醫療、教育等問題？他們認為，這明顯是對弱勢社群吝嗇，近乎掠奪，卻優惠有錢人。

今時QE乃通過銀行借貸系統，間接進行，最終錢還是會落在富人手上，令到資產價格上升，貧富懸殊更嚴重。因此，MMT認為，不要理會赤字，而是看經濟體系的「水桶」是否注滿，又或錢流到哪裏而保證不通脹。假如出現通脹，只要縮減開支，增加稅收，減少貨幣總量或發展經濟，讓「水桶」變大，那便可以印更多鈔票。

MMT開始受到質疑

今時西方國家的情況就像MMT理論的描述，加大開支，刺激經濟。有人就警告，這會令通脹加劇，而加息，也將帶來超級通脹，令美元喪失國際貨幣地位。不過，自2008年以來，赤字、債務日高，美聯儲負債也愈來愈多，但是美國長期處於低利率、低通脹，國債也受歡迎，並沒有債務危機，又或超級通脹出現。直至2021年，通脹猛升，MMT的理論才開始備受質疑，主流經濟學派更宣布MMT失敗。

今時各國央行通過印鈔，買更多國債，加上長期的金融抑制，讓通脹高於利率，逐漸消除部分負債。現美國或正處於大債務周期的末段，然後經濟崩潰或重啟，甚至是新世界秩序和新貨幣的建立，屆時現金及債券的持有者便將付出代價。

主流學派的支持者指出，MMT要求央行買債就像主流的債務貨幣化；刺激經濟，就如70年代凱恩斯的貨幣主義和理論。一個國家通脹的原因，包括貨幣政策、複雜的外圍因素，甚至是社會行為。當連主流學派也無法預測，若MMT卻認為，憑印鈔及收稅，便可遏通脹，就真是太天真粗疏了！況且現在哪個國家敢加稅？MMT是大政府行為，擴大政府對市場干預，遏制自由市場。MMT有此假設：政府不會作惡，全為人民。其實，這些有形的手就像共產主義中的計劃經濟、平均主義。

過程中，MMT可能是債務周期走向終結的加速器，也可能是未來新周期、新體系的基石。

上文有兩句是紅字的，留待以後分析。

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。







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